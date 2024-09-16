胡婉玲退休只是假議題？資深媒體人曝「將引發搶人大戰」

記者許逸群／台北報導

深媒體人胡婉玲2008年接下民視新聞傳播群副總經理的職務，不料今（16日）驚傳主動辭去任職16年的副總位置，稍早民視也證實此事，突如其來的消息震撼業界。不過，熟識胡婉玲的媒體人私下透露，她的「退休」消息恐怕是個假議題，因為胡婉玲自己也曾說「至少做到65歲才會退休」。

▲胡婉玲辭去民視副總，但恐非真的退休。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）



胡婉玲在業界不僅資歷豐厚，政商人脈更是紮實，同時更罕見具有「採編播」多重專業能力，因此業界資歷可以匹敵的幾乎掐指可數，素有「拚命三娘」之稱，30多年來更為電視台立下無數戰功，採訪經驗包括8度獨家前往北韓採訪、7度專訪達賴喇嘛等。

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▲胡婉玲曾訪問過眾多名人。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）

孰料，胡婉玲今拋出退休議題，實在令人震驚。不過，她自己曾多次公開向外界表示，身為媒體人，就是一輩子的媒體人，期許自己至少做到65歲才會退休。身邊親友透露，若真是胡婉玲自己想「退休」，以胡婉玲豐富的主持經歷以及政商關係，恐怕也將會是「退而不休」，甚至將引發「搶人大戰」。

胡婉玲從2008年開始擔任新聞傳播群副總經理，過去還曾擔任民視時事論壇節目《挑戰政策》、《頭家來開講》主持人，以及新聞雜誌節目《台灣演義》等主持人、製作人，獲得無數獎項，對民視的復出有目共睹。