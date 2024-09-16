李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

記者田暐瑋／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢因宛如AI般美貌爆紅，因「三振舞」而名聲大噪，不僅在台灣受到歡迎，在韓亦有諸多粉絲。最近傳出她將來台加盟的消息，讓部分南韓球迷不滿，如今卻被發現她9月的應援活動全數取消，引發議論。

李珠珢先前因來台加盟的傳言引發韓網不滿，從8月的頻繁出現，到9月僅剩3場表演，近日卻宣布全數取消，理由是她因身體不適需進行住院治療，這一消息讓廣大粉絲深感擔憂。儘管有消息指出李珠珢將於明年加入台灣的職棒啦啦隊，但據知情人士透露，雖然台灣方面已與其經紀公司有所接觸，目前確切合作的細節尚未敲定，仍有許多不確定因素。

▲李珠珢。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

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南韓YouTuber「挖系桑米西」11日便上傳了一支影片，整理了目前南韓球迷間對於李珠珢可能要被挖角來台的討論，他坦言部分極端球迷憤怒表示「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷」、「堅持反對她去台灣發展」等，對台灣的反感增長，非常不滿台灣用錢挖走自家的啦啦隊女神們，甚至揚言不會到台灣旅遊，拒買台灣的珍珠奶茶、筆電、腳踏車等。

另一方面，也有不少球迷點出現實面，透露南韓啦啦隊工作環境很差、薪資也低，相比之下，台灣給予啦啦隊更好的待遇、條件，來台灣尋求更好的環境並不奇怪，如果能在更好的環境工作，粉絲應該尊重選擇，「挖系桑米西」也表達看法「有些韓國粉絲不接受這個事實，只專注於批評台灣，這是不公平的」，他還提到有人比較了台韓之間的文化差異，啦啦隊員在南韓有時會受到球迷不當對待，且較保守、男尊女卑、嚴格的階級文化等，應該學習台灣的優點以改善不足。

▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）