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小甜甜遭控交往車手「幫丟犯案工具」　受害前妻怒PO私訊：妳一直在騙

小甜甜被控訴與車手交往，還幫忙處理作案工具。（圖／張可昀臉書）

▲小甜甜被控訴與車手交往，還幫忙處理作案工具。（圖／張可昀臉書）

圖文／CTWANT

藝人小甜甜（張可昀）2023年她與前夫宋晉賢離婚，日前她在社群上宣布，要帶女兒移居到廈門展開新生活。近日有一名女網友Joan在臉書社團「爆料公社」上，爆出小甜甜與自己的前夫葉先生交往，但前夫是做詐騙車手的工作，小甜甜還幫忙包庇，將作案用的手機丟掉，之後連自己也被騙錢。

女網友Joan在「爆料公社」上爆料，葉先生是她前夫，離婚後沒多久就與小甜甜交往，「期間葉XX已經在做車手，張可昀一直以來都在騙我說沒聯絡，不知道他在做車手。」之後葉先生被抓了，羈押禁見四個月出來，小甜甜也說不知情他的行蹤，「但張可昀的動態幕後聲音就是我前夫，還有張可昀在家吃泡麵，後面玻璃倒影也有拍到葉XX。」

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Joan講述自己為何會一直找前夫，因為對方欠她將近400萬，而與他交往的小甜甜，卻一直欺騙Joan自己沒有與葉先生聯絡，結果到最後小甜甜、與她朋友的爸爸都被葉先生騙錢，小甜甜才主動聯絡Joan。最後讓Joan決定要將小甜甜的行為公諸於世的引爆點，昨（15）日一早收到小甜甜傳的訊息，因為Joan的Line壞掉，小甜甜找不到之後用微信聯絡她，開頭就狂罵，讓Joan忍無可忍，「請問妳哪裡有問題，我的line帳號不見，一大早的就說什麼我把你封鎖。終於知道我是怎樣的人？那你說，我是怎樣的人？之前都沒把你公開，當我什麼？」

Joan指控小甜甜不斷包庇葉先生，而且這一年與她接觸，發現她一直慣性說謊，「真的是慣性說謊欸！聯絡了一年，妳就是一直在騙，還是要我把所有通話內容全部公開？你一個公眾人物，知道他做詐騙，還幫他把作案工具包起來丟公園，這理由不覺得很扯嗎？ 所以妳是知法犯法？」並附上多張對話截圖及語音佐證，目前小甜甜對此尚未回應。

女網友公開與小甜甜的對話。（圖／爆料公社臉書）

▲女網友公開與小甜甜的對話。（圖／爆料公社臉書）

女網友公開與小甜甜的對話，證實自己被封鎖。（圖／爆料公社臉書）

▲女網友公開與小甜甜的對話，證實自己被封鎖。（圖／爆料公社臉書）

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