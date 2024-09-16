賈永婕任101董事長半月「再解鎖新成就」！笑認：這輩子從沒想過

記者劉宛欣／綜合報導

女星賈永婕接下台北101董事長職位，已於3日正式上任，被好友郁方大讚是藝人的「轉型天花板」，上任以來她經常不吝透過臉書分享工作日常細節，15日她透露到財政部開會，直呼根本是「解鎖人生成就」，坦言「這輩子從來沒有想過，有一天我會去財政部開會」。

▲賈永婕上任以來經常在臉書分享董事長日常。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕興奮地詳述了在財政部的會議經歷，她先是上課，隨後報告季度經營成效。她自豪地說，自己不僅積極參與討論，還被財政部長點名提問，而她也都能夠流利回答。這次會議她也成功推廣了與101的聯名卡。回到家後，她還在家庭群組中分享了會議的照片，對子女關於會議的問題也自信回應，讓老公驚豔「請問妳是誰？為何要盜用我老婆的手機」，讓她又氣又好笑。

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▲賈永婕也在101購物，笑稱荷包大失血。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕還抽空出席了國中同學的結婚登記，擔任見證人與攝影師，樂在其中。她還邀請了新人夫婦到台北101觀景台留下美好回憶，盡展她作為台北101代言人的熱情。然而，由於正值周年慶，她也忍不住大手筆購物，不僅為婆婆選購了生日禮物，自己也享受了一番購物樂趣，開玩笑地表示自己的荷包大失血。