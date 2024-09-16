何如芸突問兒「是不是感謝爸媽離婚」！　鬆口恢單2年真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸和前夫在2022年9月正式離婚，平時除了會透過社群記錄生活之外，也不吝嗇與粉絲分享與兩個兒子的相處日常。最近她發文透露，有次大兒子被前夫唸，結果事後問她「可以去妳家住嗎？」讓她聽完後當場笑了：「這時候是不是應該要感謝爸媽離婚了呀？」同時也鬆口恢單2年的真實心聲，貼文曝光後，立即掀起網友按讚討論。

▲何如芸會在社群分享與兒子的對話。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸先在文中分享，朋友的兒子在和爸爸吵架後，一時氣憤之下逃到了媽媽家尋求庇護的情況。她透露，這件事讓她回想到家中的情形，她的大兒子某次在被前夫斥責後也曾問過她同樣的問題。對此，何如芸回憶後表示，她是被這個情境逗樂的，同時也開玩笑回覆兒子：「還好還有媽媽家可以去。這時候是不是應該要感謝爸媽離婚了呀？」讓兒子聽完後瞬間氣消。

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▲何如芸會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸不只揭示家庭中的一種常態，同時也強調，在逆境中尋找出路的重要性。她指出，無論家庭如何變化，父母的愛是永恆不變的，家的大門也將永遠開放。即使是在青少年叛逆期，這一時期終將過去，重要的是，每個烏雲背後都有金光在等待，「烏雲背後的金光，沒有一件事沒有正反兩面。只要知道爸媽永遠最愛你，家門永遠會為你而開，叛逆期總會過去。」