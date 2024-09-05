愛貓被車撞死受打擊！　日天團成員吸毒認罪…唱日劇主題歌爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

日本音樂團體「C-C-B」在80年代憑一首歌曲〈Romantic不能停止〉紅透半邊天，該團於1989年解散，鼓手兼主唱笠浩二於2022離世，其他成員的近況也屢次受到關注。其中63歲的鍵盤手田口智治，6月17日被發現家中使用毒品遭逮捕，而染毒是因為受到愛貓離世的打擊。

▲愛貓被車撞死心情受打擊，日本人氣樂團「C-C-B」鍵盤手田口智治吸毒認罪。（圖／翻攝自日網）

綜合日媒報導，田口智治曾於2015年、2016年因持毒違反毒品取締法，並被判有期徒刑但判處緩刑，然而相隔8年，於6月17日在位於東京的家中吸毒，18日被搜出持有約0.585克的毒品。他出庭時解釋再度碰毒是因為愛貓的死亡，養在家中的貓跑到外面，數日後在家附近找到時試圖抓回，但貓逃跑時遭車撞死，他為此情緒低落，因此從朋友那取得毒品，在心情低潮之際做了錯誤的選擇。

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▲樂團「C-C-B」在1980年代唱日劇主題歌爆紅。（圖／翻攝自日網）

辯護律師表示，田口智治因為飼養的愛貓離世心情大受打擊，保證今後不會再碰毒品，檢方則指出，田口智治有兩次染毒前科，並強調「未能斷絕與毒品相關的人際關係，具有毒品依賴性」，因此要求判處田口被告2年6個月的刑期。全案將於本月17日作出判決。

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