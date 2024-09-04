國慶主視覺神似《眼球中央》設計　視網膜親發聲：我們的比較好看

記者劉宛欣／綜合報導

113年國慶慶籌會臉書粉專3日公布今年的國慶主視覺，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，而最終呈現出來的主視覺也以國旗紅、藍、白的搭配為主，網路上正反評價兩極。有趣的是，今年主視覺被不少人指出與YouTube頻道《眼球中央電視台》在2019年設計的很相似，對此，《眼球中央電視台》以及視網膜都紛紛給出了回應。

▲113國慶主視覺與《眼球中央電視台》過去的圖相似。（圖／翻攝自國慶官網、眼球中央電視台臉書）

針對網路上熱議113年國慶主視覺，與《眼球中央電視台》2019年的主視覺很像，停更超過1年的官方臉書於4日幽默回應：「本公司未受委託設計民國113年中華民國國慶主視覺，目前仍處停業狀態，也無法開發票。」主持人視網膜（陳子見）也在個人Threads上錄製了新聞畫面，親自表示「還好啦！我們的比較好看。」

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▲眼球中央電視台、視網膜先後回應。（圖／翻攝自眼球中央電視台臉書、視網膜Threads）

看到許久未更新的臉書發文，粉絲紛紛湧入留言「終於回來了」、「我這輩子居然看得到官媒再度發文」、「身處淪陷區的人也懷念官媒」、「等了一年終於發文」、「請問官媒，這次國慶也該來個特別報導」、「好好笑，可以復出加開一集吧」，迴響相當熱烈，累積了2.4萬人熱情按讚。