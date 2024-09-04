張鈞甯直播脫口「已經下過海」嚇壞眾人！　真相笑爆網：故意的吧

記者劉宛欣／綜合報導

藝人張鈞甯4日迎來42歲生日，昨天在微博開直播與粉絲互動，期間回答粉絲的各種提問。其中有網友提問「有考慮下個海嗎？」，她誤會了問題的意思，整段「已讀亂回」，稱自己剛從葡萄牙回來「已經下過海」，逗樂許多人。

▲張鈞甯迎42歲生日。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

張鈞甯看到網友問「有考慮下個海嗎？」露出疑惑的表情，表示「我才剛從葡萄牙回來，已經在葡萄牙的海邊玩過了」，接著隨口回答：「已經下海過囉！」並摀住嘴巴笑了出來，讓線上的粉絲紛紛笑翻。有粉絲解釋這個問題是指「下海從商」，張鈞甯再次感到疑惑，稱自己數字概念差「應該會賠光光吧」，並迅速轉換話題。

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▲張鈞甯脫口「已經下海過了」。（圖／翻攝自抖音）

該片斷被截取放到抖音上，引來許多網友熱烈討論「她一個台灣人會不懂下海是什麼意思嗎？」、「她絕對知道哈哈哈哈哈哈」、「已讀亂回」、「句句有回答，句句沒答上」、「我不信她不懂，故意的吧哈哈哈」，但也有人認為張鈞甯聽得懂，只是為了不讓話題被帶偏，才會故意那樣說。

直播中的另一個片段也是討論焦點，有粉絲問「性別能不能卡得不要那麼死」，讓張鈞甯再度一頭霧水，誤會粉絲想看她剃光頭，表示如果公司同意，自己也很想嘗試把頭髮剃光，接演光頭造型的新作品，不過事實上粉絲想知道的是，不希望她一直接演異性戀的愛情劇，有機會也能接觸雙女主的題材。

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