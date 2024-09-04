愷樂罕見動怒！小甜甜遭影射「賣友求榮」　發聲澄清：有同理心的人少了一點

記者孟育民／台北報導

愷樂（蝴蝶姐姐）曾因涉入羅志祥與周揚青的感情風波消失長達4年之久，近日無預警宣布懷孕生子喜訊，許多自稱友人的爆料也接連傳出，對此，她4日罕見動怒，「和前友人已許久未曾有任何聯繋，不知為何要一直爆料捏造假消息？賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改，且小孩早已出生。」而這把火讓網友影射到小甜甜，不停在貼文底下標記她，對於各種言論的攻擊，小甜甜也發聲回應了。

▲小甜甜遭影射出賣愷樂 。（圖／翻攝自臉書）

小甜甜遭網友影射出賣愷樂，無奈表示：「至始至終每次誰出什麼事情，只要不是我本人的事情我絕對不替任何人做回應！再來我朋友怎樣或者媒體自己的種種自稱的爆料，我更是不曾跟著參與更永遠不接受媒體的問話！大家可以去查所有的一切相關新聞都是….友人爆料說，而新聞上我的最終結果都是….無法取得聯繫，至截稿前沒有回應….來當媒體的內文句點！」她更拜託大家，不是當事者的人都沒有資格為誰說明，以及回應任何事情。

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小甜甜坦言向來很保護好友，強調自己如今只是一位普通的母親，「每個人都有自己的生活和人生，過好自己的生活，經營好自己的人生，對自己該負責的人事物負責！我一直相信這世界擁有很多愛，只是能有同理心，跟懂得換位思考的人似乎少了一點點！如果比例都能一起提高….我相信這個世界肯定會無比美好！！」