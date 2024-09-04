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五月天花蓮開唱「驚見民宿住1晚79萬」！老闆遭疑宰客　親上火線回應

記者田暐瑋／綜合報導

五月天將於11月2日和3日在花蓮東大門夜市舉行演唱會，消息一出，花蓮地區的住宿迅速被搶訂一空。有網友發現某民宿在訂房網站的房價一晚要價近80萬元，引發討論，好奇是否是五月天開唱效應，對此，民宿老闆也發文解釋箇中原因。

▲▼五月天11月高雄唱到花蓮「免費唱4場」　14組大咖Energy、告五人都到。（圖／相信音樂提供）

▲五月天11月高雄唱到花蓮「免費唱4場」　14組大咖Energy、告五人都到。（圖／相信音樂提供）

五月天每每開唱，都會引爆觀光潮，住宿也都搶購一空，近日有網友發現花蓮某民宿在訂房網站上的房價一晚就要79萬9999元新台幣，天價房費讓人咋舌。民宿老闆3日在粉專發文解釋，此舉是為了避免因多個訂房平台同時接單而導致的超賣情況，這是一種防範策略，並非意圖宰客。

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老闆進一步說明，在特殊旺季期間，通常會將價格設定得非常高，這種做法在業界很常見，「有時會出現多個平台同時訂房的情況，結果我們的管理系統後台只能收到一張訂單，這就會導致爆房！為了避免有人取消後出現爆房狀況，我們在滿房的情況下，會先調整後台價格來解決這個問題。」

▲花蓮民宿解釋天價房費的原因。（圖／翻攝自花蓮民宿業者臉書）

▲花蓮民宿解釋天價房費的原因。（圖／翻攝自花蓮民宿業者臉書）

對於此舉引發議論，老闆也說明：「沒有要宰客的意思！賣兩天就想退休嗎？沒這麼好的事！請大家理解，我們只是希望確保每位客人都有房間可以住！」五月天11月1、2、3日，一路從高雄流行音樂中心海風廣場，唱到花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場，花蓮市東大門廣場壓軸登場，演唱會採取免費入場，期盼所有前來共襄盛舉的觀眾，把原本購買演唱會門票的花費，用於當地的食衣住行等消費，以實際行動回饋當地。更多相關資訊，請關注相信音樂官方臉書、微博、微信。
 

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