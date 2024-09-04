ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巫苡萱昔被稱花瓶　花大錢美國找溫暖　還讚自己夢想成真

記者葉文正／台北報導

藝人巫苡萱屬於中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的人氣成員，日前受邀參加舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人（San Jose Giants）舉辦的台灣日。苡萱說「能代表台灣啦啦隊之光前往參加活動，真的感到很榮幸也很開心。」

▲美國舊金山吃牛肉麵被認出是《天才衝衝衝》主持人巫苡萱。（圖／時代創藝）

▲美國舊金山吃牛肉麵被認出是《天才衝衝衝》主持人巫苡萱。（圖／時代創藝）

近幾年因為工作關係，她常受邀前往世界各地，去年共出國14次，今年到八月底已經出國10次，期待還有更多的海外工作邀約。苡萱說「我還是學生時，就很想要可以邊工作邊出國玩，現在有種夢想成真的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美國舊金山吃牛肉麵被認出是《天才衝衝衝》主持人巫苡萱。（圖／時代創藝）

▲美國舊金山工作又看球賽，外套花了一萬元。（圖／時代創藝）

巫 苡萱出發到舊金山前查錯了當地的氣溫，以為舊金山跟台灣一樣30幾度很熱，只帶了夏季的服裝，一下飛機才發現當地的溫度只有10幾度，原本的衣服保暖度完全不夠，只能在當地的球場直接購買球員外套，購買前心裡知道衣服一定很貴，所以在挑選時根本不敢看價格，以外套的厚度跟保暖度做為購買基準，刷完卡才知道那件外套快一萬元，苡萱轉換心情表示「沒關係啦！我用錢買到了溫暖，而且這球衣外套也是一種紀念品。」

▲美國舊金山吃牛肉麵被認出是《天才衝衝衝》主持人巫苡萱。（圖／時代創藝）

▲美國舊金山參觀藝術宮。（圖／時代創藝）

巫苡萱加入《天才衝衝衝》主持陣容近兩年，一開始對自己在節目內的定位很不明確也感覺徬徨，每次節目播出後看到網友不友善的留言也會覺得難過，有說她是「花瓶」的、說她整集沒聲音根本就是在陪站、加了她就是節目的敗筆、接話接的不好笑…等。

但她沒有被這些留言擊倒，反而成了激勵自己更認真充實自我的動力，她知道自己助理主持的機會得來不易，苡萱開始勤做功課，她的手機內會有遊戲筆記，看到別人的演出覺得很有趣的也都會記下來做為自己的範本，還特意去背每個國家的首都，希望在錄影時會派上用場。

她謹記城哥（曾國城）說過「女生不能只追求「外在條件好」，還是要多點書充實自我」，有時錄完影發現不懂的，還會去圖書館借書，苡萱的努力漸漸的被看見，這次苡萱去舊金山的牛肉麵店時，遇到粉絲問說「你是不是《衝衝衝》的苡萱」，被認出的苡萱覺得很驚訝與開心，現場還變成小型粉絲見面會，苡萱說「這是我第一次在國外不是以啦啦隊的身分被認出，有種突破既定框架的感覺。」最近經紀公司也開始接到許多詢問苡萱做主持的邀約，苡萱期許自己能有更多的主持機會，更期望自己有一天可以得到金鐘獎的肯定。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

愷樂吸渣情史曝光！「夠帥，花心也可以」　昔戀500億富少被嫌棄狠甩

愷樂吸渣情史曝光！「夠帥，花心也可以」　昔戀500億富少被嫌棄狠甩

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

天后闆妹3天前問：有錢男人都會有小三嗎？　老公今爆包養18歲嫩妹　

天后闆妹3天前問：有錢男人都會有小三嗎？　老公今爆包養18歲嫩妹　

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

愷樂吸渣情史曝光！「夠帥，花心也可以」　昔戀500億富少被嫌棄狠甩

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

巫苡萱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 時隔6年還清白！高俊熙回歸首演「台詞黏道具上照念」　4行徑引眾怒
  2. 天后闆妹3天前問：有錢男人都會有小三嗎？　老公今爆包養18歲嫩妹　
  3. 透視裝＋小蠻腰！子瑜solo出道　盤點4「美暈Look」氣場橫掃全球粉絲
  4. 巫苡萱昔被稱花瓶　花大錢美國找溫暖　還讚自己夢想成真
  5. 藝起發光「宋逸民、陳維齡遭抹黑」不忍提告！　籲停止攻擊行為
  6. 張蘭律師爆：大S跟汪小菲討18億流量費！她火大強硬發聲　警方也打臉
  7. 網爆女星耍大牌拍攝拖半年！　歐陽娜娜遭捲入…工作室嚴正聲明
  8. 獨家／網友假冒前妻親戚狂嗆！威脅「叫人砍你」　叫賣哥不忍開告
  9. 愷樂吸渣情史曝光！「夠帥，花心也可以」　昔戀500億富少被嫌棄狠甩
  10. 週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366