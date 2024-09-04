巫苡萱昔被稱花瓶　花大錢美國找溫暖　還讚自己夢想成真

記者葉文正／台北報導

藝人巫苡萱屬於中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的人氣成員，日前受邀參加舊金山巨人1A球隊聖荷西巨人（San Jose Giants）舉辦的台灣日。苡萱說「能代表台灣啦啦隊之光前往參加活動，真的感到很榮幸也很開心。」

▲美國舊金山吃牛肉麵被認出是《天才衝衝衝》主持人巫苡萱。（圖／時代創藝）

近幾年因為工作關係，她常受邀前往世界各地，去年共出國14次，今年到八月底已經出國10次，期待還有更多的海外工作邀約。苡萱說「我還是學生時，就很想要可以邊工作邊出國玩，現在有種夢想成真的感覺。」

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▲美國舊金山工作又看球賽，外套花了一萬元。（圖／時代創藝）

巫 苡萱出發到舊金山前查錯了當地的氣溫，以為舊金山跟台灣一樣30幾度很熱，只帶了夏季的服裝，一下飛機才發現當地的溫度只有10幾度，原本的衣服保暖度完全不夠，只能在當地的球場直接購買球員外套，購買前心裡知道衣服一定很貴，所以在挑選時根本不敢看價格，以外套的厚度跟保暖度做為購買基準，刷完卡才知道那件外套快一萬元，苡萱轉換心情表示「沒關係啦！我用錢買到了溫暖，而且這球衣外套也是一種紀念品。」

▲美國舊金山參觀藝術宮。（圖／時代創藝）



巫苡萱加入《天才衝衝衝》主持陣容近兩年，一開始對自己在節目內的定位很不明確也感覺徬徨，每次節目播出後看到網友不友善的留言也會覺得難過，有說她是「花瓶」的、說她整集沒聲音根本就是在陪站、加了她就是節目的敗筆、接話接的不好笑…等。

但她沒有被這些留言擊倒，反而成了激勵自己更認真充實自我的動力，她知道自己助理主持的機會得來不易，苡萱開始勤做功課，她的手機內會有遊戲筆記，看到別人的演出覺得很有趣的也都會記下來做為自己的範本，還特意去背每個國家的首都，希望在錄影時會派上用場。

她謹記城哥（曾國城）說過「女生不能只追求「外在條件好」，還是要多點書充實自我」，有時錄完影發現不懂的，還會去圖書館借書，苡萱的努力漸漸的被看見，這次苡萱去舊金山的牛肉麵店時，遇到粉絲問說「你是不是《衝衝衝》的苡萱」，被認出的苡萱覺得很驚訝與開心，現場還變成小型粉絲見面會，苡萱說「這是我第一次在國外不是以啦啦隊的身分被認出，有種突破既定框架的感覺。」最近經紀公司也開始接到許多詢問苡萱做主持的邀約，苡萱期許自己能有更多的主持機會，更期望自己有一天可以得到金鐘獎的肯定。