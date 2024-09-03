林采緹峇里島解放比基尼！　「布料包不住」超兇身材溢出激辣

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹日前透過社群發文，透露自己剛抵達峇里島，並將展開為期23天的慢活體驗之旅，「短暫換個地方生活。」今（3）日她再度更新近況，並秀出一系列自己身穿比基尼站在沙灘上的辣照，貼文一出，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼林采緹分享辣照。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，林采緹身穿深綠色的細肩帶比基尼上衣，搭配白色高腰長裙，單薄的布料幾乎快要包不住她胸前的好身材。她戴著太陽眼鏡，隨意地掛在頭髮上，對鏡頭露出甜美燦笑。林采緹站在一個沙灘度假區，背景可以看到金黃色的夕陽和遼闊的海灘，遠處還有其他遊客在享受海邊的美好時光，整體氛圍相當悠閒且愜意。

▲▼林采緹站在沙灘上擺拍。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

在其他照片中，林采緹除了高舉右手，對鏡頭露出自信笑容之外，她還微微轉頭，將身體轉向側面，回眸的動作完美襯托優雅氣質。為此，一系列的辣照在曝光後，吸引許多網友按讚留言，紛紛表示「好身材」、「太迷人」、「夕陽美，人更美。」事實上，林采緹日前發文透露，這次的旅程不只是享受美景與放鬆心情，她更希望能在這段旅途中收穫意想不到的驚喜。