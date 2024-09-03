張鈞甯大方放閃導演男友！　42歲生日前天收「兒子越洋驚喜」哭了

記者黃庠棻／台北報導

女星張鈞甯、詹子萱今（3）日出席世界展望會「資助1000女孩-凝聚勇氣•無所畏懼」計畫代言人記者會，分享兩人到尼泊爾看見面臨月經歧視、童婚挑戰的心情，而將在明日度過42歲生日的張鈞甯也收到了一份越洋驚喜，讓她直接淚灑現場。

▲張鈞甯、詹子萱出席世界展望會公益代言活動。（圖／記者林敬旻攝）

張鈞甯將在4日迎接42歲生日，沒想到在記者會上收到世界展望會準備的驚喜影片，原來是她在2018年前往尼泊爾時，特地到自己資助的孩子「古曼」的家中探望，6年過後古曼已經長大成為19歲的青年，並在影片中送上生日祝福「給張鈞甯媽媽」，更送上感謝說道「未來我想成為一名警察保護人民」。

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▲張鈞甯、詹子萱出席世界展望會公益代言活動。（圖／記者林敬旻攝）

而張鈞甯看到「兒子」古曼的越洋生日祝福後，忍不住濕了眼眶，坦言沒想到時間過得這麼快，回想起6年前到對方的家中探視的種種景象，她說道「古曼還說要當警察來保護人民，很感動」。另外，張鈞甯還收到這次去尼泊爾探訪的另一個資助孩子，特地寄到台灣的畫作，雙重驚喜讓一旁的詹子萱也忍不住哭泣。

▲張鈞甯忍不住哭了。（圖／記者林敬旻攝）

此外，張鈞甯談到生日透露會跟家人一起過，被問到馬來西亞導演男友柯汶利是否會一起慶生，她笑說「看他心情」，大方談及戀情之餘，特地強調「目前配偶欄是空的」，如果對方在生日求婚，則說道「現階段沒想太多，就順其自然」，甚至開玩笑「生日求婚也太老派了」。





▲張鈞甯出席世界展望會公益代言活動。（圖／記者林敬旻攝）