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許富凱、田馥甄10月台東開唱！　他卻暴瘦4公斤還要吃心律不整藥物

記者蔡琛儀／台北報導

2024「池上秋收稻穗藝術節」將在10月26、27日於台東池上演出，再次由三金製作人陳鎮川製作，並請到田馥甄、許富凱在稻田間開唱，今（3日）許富凱出席記者會，不過他才剛結束傳藝金曲獎主持，最近又有舞台劇、真人秀節目的工作，讓身高176公分的他一下就瘦了4公斤。

▲▼許富凱「出席池上秋收稻穗藝術節」記者會。（圖／台灣好基金會提供）

▲許富凱將出席池上秋收稻穗藝術節。（圖／台灣好基金會提供）

他透露雖然每天都有睡滿8小時，吃飯也正常，但卻還是瘦了，最近還有心悸、手抖的狀況，去看了醫生才知道有些心律不整，因此演出前還需吃心律不整的藥，雖然醫生建議他多休息，但他工作已經排到明年初，每次總想拒絕邀約，但又擔心會害別人沒工作，因此還是「口嫌體正直」的答應了。而他的紓壓方式，就是跟愛貓談心事、玩寶可夢，讓腦子暫時放空。

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他的偶像江蕙封麥9年，將在國慶晚會復出，但許富凱說當天已排工作，只能透過轉播欣賞二姐在大巨蛋的表演，而他雖然跟二姐一起吃過飯，但因為害羞不敢跟二姐要電話，因此至今沒有她的聯絡方式。

▲▼許富凱「出席池上秋收稻穗藝術節」記者會。（圖／台灣好基金會提供）

▲許富凱近來瘦了4公斤。（圖／台灣好基金會提供）

許富凱也預告此次將與田馥甄合唱，歌單由田馥甄主導，唱一些符合池上氣質的曲目，而田媽媽身為許富凱粉絲，也將到場追星。購票洽兩廳院OPENTIX售票系統。

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