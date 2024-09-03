快訊／劉亞仁遭當庭羈押！　涉吸毒4罪被判1年有期徒刑

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員劉亞仁違反毒品管理法、吸食大麻、教唆他人、教唆毀滅證據等罪名被起訴，一審結果今（3日）出爐，他被當庭羈押。

▲劉亞仁一審被判1年有期徒刑和罰款韓幣200萬元。（圖／視覺中國CFP）



首爾中央地方法院刑事合議25部（主審法官：池貴淵）3日，對劉亞仁因違反《毒品管理法》（精神藥物）、吸食大麻及教唆他人、教唆銷毀證據等罪名而被起訴的案件進行了一審判決，宣判劉亞仁有期徒刑一年並罰款韓幣200萬元（約台幣5萬元），當庭被羈押。

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劉亞仁被指控在2020年9月至2022年3月期間，以美容手術為名，進行了181次異丙酚等醫用麻醉藥物的注射，並在2021年5月至2022年8月間非法購買了1100多顆安眠藥。此外，他還與共犯在美國吸食大麻，並涉嫌教唆他人吸食。

劉亞仁承認吸食大麻和使用麻醉藥物的指控，但否認教唆吸食大麻、銷毀證據和逃避海外旅行等指控，在最後陳述中表示：「我深刻反省自己的過錯，並向大家表示歉意。不論結果如何，我都希望能以更健康、更誠實的形象回報關心我的人，並成為一個對社會有貢獻的人。」檢方在結案陳詞中指出，劉亞仁利用財力和知名度非法獲取毒品，並利用其影響力掩蓋罪行。

此外，劉亞仁上月28日因涉嫌性侵一名30多歲男子而接受警方調查。該男子報稱在龍山區一處公寓內睡覺時遭劉亞仁性侵，劉亞仁方面則否認了這一指控，聲稱指控不屬實。

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