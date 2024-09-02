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王陽明霸氣放閃「我只對老婆比❤️」！　愛的抱抱蔡詩芸全被拍

記者王靖淳／綜合報導

由藝人王陽明主演的電影《角頭－大橋頭》全台票房突破1.75億，蟬聯3週全台週末票房冠軍，他今（2）日在IG上傳一段短片，透露與老婆蔡詩芸之間的逗趣對話，並於影片中對愛妻比出愛心手勢，同時也抱住對方霸氣喊話：「我只會對我老婆比❤️。」

▲▼王陽明。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲王陽明對老婆比愛心。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

影片中，王陽明秀出與蔡詩芸的聊天對話，透露對方在看完電影《角頭－大橋頭》後，對他在劇中飾演角色「麥可哥」的表現十分欣賞，甚至甜蜜直呼「真的太帥了」，隨後還問他何時回家，讓王陽明感受到滿滿愛意。回到家後，王陽明以角色口吻進門，俏皮地說：「欸寶貝，麥可哥回來啦！幫麥可哥煮飯啊？寶貝我回家了，叫我Boss。」

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▲▼王陽明。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲王陽明在IG上傳一段逗趣短片。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

然而，正在切菜的蔡詩芸越切越大力，接著更直接把刀子往桌上一摔，打斷王陽明的話，開玩笑地表示：「好了停了。」隨即，王陽明也開心地回應：「對啦我忘了，我不是麥可哥，我是Sunny王陽明，我是妳老公。」並伸出手對老婆比出一個愛心。最後，蔡詩芸則霸氣回應：「我比較喜歡王陽明，叫我Boss才對吧！」接著夫妻倆甜蜜相擁，幽默的互動曝光後，立即閃瞎大批網友，不少人都紛紛按讚表示「太可愛」、「好男人」、「趁機放閃」。

▲王陽明（圖／翻攝自Facebook／角頭文創 - GATAO MOVIE）

▲王陽明日前因「娘砲說」遭炎上。（圖／翻攝自Facebook／角頭文創 - GATAO MOVIE）

事實上，王陽明日前在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉絲比愛心，並表示這是娘砲動作，此話一出被批評有歧視意味，因此遭到大批網友炎上，他事後在出席《角頭－大橋頭》媒體餐敘時坦言有調整過心情，同時也低頭沉重地說道「的確寫了娘炮兩個字非常不妥」，並強調「電影是大家的，我不應該說那種話。」

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