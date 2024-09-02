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兒子對媽媽講話就會變超大聲！　何如芸育兒引共鳴…曝異地相處1招

記者張筱涵／綜合報導

藝人何如芸日前在社群媒體上分享了一段與兒子之間的對話，透露了青春期孩子對媽媽說話時常大吼大叫的現象。她表示，有一次忍不住問兒子們，為什麼對媽媽總是大聲說話。對此，弟弟笑著回答：「每個小孩不是都這樣對媽媽嗎？我的朋友們也一樣啊！誰叫妳是媽媽！」

▲▼何如芸 Michelle Ho。（圖／翻攝自FACEBOOK／何如芸 Michelle Ho）

▲何如芸兒子們在新加坡念書。（圖／翻攝自FACEBOOK／何如芸 Michelle Ho）

何如芸在文章中提到，雖然朋友們都認為她的兒子們很有禮貌，但她對此感到困惑，因為兒子們對她的態度與外界的印象不符，並分享自己詢問兒子「為什麼你們跟媽媽說話都大吼大叫啊？」得到了小兒子嘻嘻笑地回應：「每個小孩不是都這樣對媽媽嗎？我的朋友們也一樣啊！誰叫妳是媽媽！」這段對話吸引許多為人母網友們的共鳴。

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▲▼何如芸 Michelle Ho。（圖／翻攝自FACEBOOK／何如芸 Michelle Ho）▲▼何如芸 Michelle Ho。（圖／翻攝自FACEBOOK／何如芸 Michelle Ho）

▲網友留言。（圖／翻攝自FACEBOOK／何如芸 Michelle Ho）

另外，何如芸也提到兒子在新加坡偶遇好友徐若瑄的經歷，並提到她在疫情後積極介紹在新加坡的朋友給孩子們認識，希望孩子們能在需要時有可信賴的人在身邊，減少不安全感。她表示，兩個兒子與她的朋友們都熟悉，這種「剛剛好的距離感」讓她能夠在與孩子們分離的情況下，依然保持良好的親子關係。

何如芸進一步分享，雖然青春期的孩子與更年期的父母難免會有摩擦，但她努力克服空間與時間的阻隔，經營與孩子們的關係，並將思念鎖在心裡。她鼓勵其他不得不與孩子分離的父母不要灰心，只要願意努力，依然可以維持良性的親子關係。

【何如芸臉書全文】

哥哥剛剛跟我說：
「媽媽！我在Starbucks 遇到若瑄阿姨！」
「我知道呀！」
馬上我把Vivian拍給我的照片傳給他看。
我知道他們聊了一會，哥哥買了一杯抹茶拿鐵，然後叫了一部車回家。
新加坡不大，竟然這樣都可以遇到。
2年前，當疫情鬆綁之後，
我努力把我所有在新加坡的朋友們全部介紹給我的孩子認識。
希望他們有任何問題需要求助時，不會覺得沒有相信的人在身邊，
可以多少減輕他們的不安全感。
一直以來，我的2個兒子認識我的每一個朋友，
我沒有一件事是不能面對他們的。
他們每每打電話來，問我和誰在一起，每一次我說出口的友人他們都認識，甚至還可以開擴音一起聊天。
這種感覺除了舒服，
也像沒有離開過彼此的生活圈。
「剛剛好的距離感」，常常也是我的朋友們羨慕我的。
青春期的孩子和更年期的父母天天面對面摩擦難免，
我只要想辦法克服空間時間的阻隔感，一樣可以經營我的親子關係，
我只需把思念鎖在心裡。
還好，那就只是我的功課了。
#和孩子不得不分離的父母們不要灰心
#只要願意努力怎樣都是良性的親子關係
朋友們都說我的兒子們很有禮貌，這話說的我就不解了⋯⋯
有一次我忍不住問他們：為什麼你們跟媽媽說話都大吼大叫啊？
弟弟笑嘻嘻回我：每個小孩不是都這樣對媽媽嗎？我的朋友們也一樣啊！
誰叫妳是媽媽！ 

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