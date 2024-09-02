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紫柔認了「交往U:NUS蔡承祐2年情斷」：還是好朋友　分手原因曝光

記者吳睿慈／台北報導

由KKTV獨家播出的網路劇《K-DOL愛心增加學院》集結台灣人氣網紅，其中女主角紫柔受封「小賈靜雯」，曾與U:NUS的蔡承祐交往，只是兩人已經默默分手，她以演員正式出道，2日首度面對媒體承認情逝，兩人交往逾2年，她在年初進入劇組以前提分手，兩人是「好聚好散」，目前以事業為重，但還是好朋友，偶爾會關心彼此。

▲▼▲▼紫柔認了分手U:NUS蔡承佑，兩人2年情斷。（圖／KKTV提供）

▲紫柔認了分手U:NUS蔡承祐，兩人2年情斷。（圖／KKTV提供）

中壢家商校花許紫柔長相甜美可愛，她在出道以前與U:NUS的蔡承祐交往過，兩人的戀情傳了很久，但從來沒被證實過，直到年初傳出分手，她2日出席主演的網路劇《K-DOL愛心增加學院》，承認早在去年底（2023年底）提出分手，兩人交往至少超過2年，只是都有共識要以事業為重，她知道自己即將出道，打算「用忙碌填滿生活」，感情不是她的第一順位。

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▲▼▲▼紫柔認了「交往U:NUS蔡承佑2年情斷」：還是好朋友　分手原因曝光 。（圖／KKTV提供）

▲《K-DOL愛心增加學院》2日在KKTV開播。（圖／KKTV提供）

只是許紫柔沒把話說死，她表示與蔡承祐仍是好朋友關係，彼此會噓寒問暖，坦承「未來事情不確定」。她在劇中與泰國男神Gorn有吻戲，兩人都是螢幕初吻非常害羞，「前一晚滿緊張的，很害怕對方感受不佳，所以我有上網搜尋，上面寫『平常心就好』」，兩人還用英文交談轉左臉還右臉，她也透露劇中2幕吻戲，約莫共拍了10次。

Gorn首度參與台灣戲劇合作，演員們稱讚他是位暖男，夏菈回想起陽明山的拍攝場景，當天體感接近零度，每個人為了劇情需求都穿著夏天服裝，冷到皮皮挫，Gorn把自己的暖暖包貢獻出來，她直呼：「當下有小小心動。」

▲▼▲▼紫柔認了「交往U:NUS蔡承佑2年情斷」：還是好朋友　分手原因曝光 。（圖／KKTV提供）

▲紫柔與Gorn有吻戲 。（圖／KKTV提供）

babyMINT隊長粼粼也跨足戲劇圈，她在劇裡遭到閨蜜背叛，戲外雖然沒遇過類似情況，但團內小吵架難避免，她透露只要團體又吵架就開群組，「大家在群組裡吵架，還會打電話」，團隊裡熙妍講話比較衝，是群組裡發言較直接的人，她則是讓大家吵，吵完就過了。團體沒有禁愛令，她開出理想型喜歡有魅力的人，男星舉例就是易烊千璽。《K-DOL愛心增加學院》2日起在KKTV平台播出，每週一至三的中午12點更新1集，共18集。

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K-DOL愛心增加學院, 紫柔

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