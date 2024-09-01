ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

健康管理師「收觀世音菩薩指示」開節目！陰陽眼見女鬼坐床前：都不敢睡覺

記者孟育民／台北報導

「健康管理師」珮薰常與民眾分享健康管理與營養保健等資訊，而她其實還有個「仙姑」的斜槓身分，為人排難解惑。日前她開設新Podcast節目《珮薰療心癒所》，與聽眾分享自己的奇幻經歷，甚至會開節目，也是因為收到神明指示的關係，珮薰笑說：「我收到觀世音菩薩跟玉皇大帝的指示，觀世音菩薩還語重心長的說，需要幫助的人真的太多了，需要新血的加入，後來連瑤池金母都來推動這件事，就覺得不能不做了。」

▲▼ 健康管理師珮薰私下還有仙姑這一斜槓身份。（圖／光意娛樂提供）

▲ 健康管理師珮薰私下還有仙姑這一斜槓身份。（圖／光意娛樂提供）

首集節目錄製時，她先是在錄音室進行淨化祈福，更帶著九天玄女的神像與桃木七星劍坐鎮，以保佑節目錄製順利。珮薰表示她長大後才發現自己的能力，「我家是開宮廟的，但神明從沒說過我帶天命，所以我從來不知道自己有天命。我們主要的任務，就是幫助神明辦事情、傳遞訊息，而我收到的指令，是渡化眾生、降妖除魔。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從小就看得到鬼的珮薰，小時每晚都有個發藍綠色光的長髮女鬼，在床前窗戶旁盯著自己，讓她小時都不敢睡覺，還為了背對女鬼長期側睡而脊椎出問題。雖後來陰陽眼被關掉才稍微緩解，但她仍能感覺到，甚至會胃痛不舒服。直到去年她開始修行，現在可以控制陰陽眼的開關，可以在替人辦事需要時才打開。也因為修行身上的正氣增加了，鬼也不太敢靠近自己怕被收走，這個多年困擾才被解開。

▲▼ 健康管理師珮薰私下還有仙姑這一斜槓身份。（圖／光意娛樂提供）

▲珮薰從小身邊就有很多離奇事件。（圖／光意娛樂提供）

而珮薰主要的能力之一的通靈，就是觀看每個人的元辰宮與前世今生，去幫忙調解他們的問題。珮薰更幫她丈夫治好長年未癒的腳踝問題，「我先生曾有過很嚴重的摔傷，復原後腳還是會隱隱作痛。有次他真的痛到不行，但去醫院怎麼檢查就是沒問題，一看才發現，因為他某世曾是打仗的士兵腳被砍掉，所以靈魂一直記得這個傷痛。」直到珮薰幫其丈夫處理後，她先生超驚訝的說腳變輕了。更暌違多年第一次睡覺腳不再痠痛，可以一覺到天亮。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

珮薰, 陰陽眼, 觀世音菩薩, 玉皇大帝, 珮薰療心癒所

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李明川爆安心亞化妝師大小眼「當場摔梳子」！　本人震驚反應全被拍
  2. 男偶像驚傳送急診「吊點滴、抽血」　心裡都在想粉絲
  3. 寶弟甩肉5公斤「激情戲脫了」！搭檔Nelson演BL劇　尺度突破全裸入鏡也可以
  4. 健康管理師「收觀世音菩薩指示」開節目！陰陽眼見女鬼坐床前：都不敢睡覺
  5. 《衝衝衝》被發現「臉有點緊」！徐凱希認了有打：不知道效果變這樣
  6. 高凌風女兒大陸拍短劇！　殺青2部戲「亂髮自拍」：解鎖新體驗
  7. 台劇《孟婆客棧》搬上舞台劇！　「原班人馬回歸」方馨苦練歌仔戲
  8. 韋禮安認了遭霸凌「一群同學要打我」：內心很害怕
  9. 寶弟酒駕風波首露面！認了改騎腳踏代步　自責吐心聲：未來只能做更多好事
  10. 米可白「全身發燙」只為克服38年恐懼！淚掙扎：現在的我沒理由生病

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366