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劉若英曝任賢齊暖心事蹟　密謀「瀋陽澡堂搓澡」：請別跟我打招呼

記者吳睿慈／綜合報導

「文藝天后」劉若英30、31日前往瀋陽遼寧體育館開唱，相隔8年再度抵當地舉辦演唱會，奶茶加倍回饋歌迷熱情，首唱了〈不營業的日常〉，更透露自己喊搓澡，聽聞是瀋陽特產，她笑說「如果你們今天在哪看到我，請不要跟我招呼。」

▲▼劉若英曝任賢齊暖心事蹟　密謀「瀋陽澡堂搓澡」：請別跟我打招呼。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英巡演前往瀋陽開唱。（圖／相信音樂提供）

劉若英每到一個城市開唱，暖心歌迷都會準備當地美食直送後台應援，甚至大玩諧音哏，P圖奶茶坐在「神羊」上，象徵著劉若英終於來到瀋陽。距離上回演唱會，已隔8年之久，她除了特別學了東北方言「嘎嘎的好，嘎嘎的棒，嘎嗄的美」和歌迷聊天互動，聽聞瀋陽搓澡很有名，她打趣地說：「我很喜歡泡澡，如果你們今天在哪看到我，請不要跟我招呼。」笑翻全場。

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▲▼劉若英曝任賢齊暖心事蹟　密謀「瀋陽澡堂搓澡」：請別跟我打招呼。（圖／相信音樂提供）

▲任賢齊驚喜現身劉若英巡演瀋陽站。（圖／相信音樂提供）

她與任賢齊有私交，兩人終於在31日同台，選唱了經典歌曲〈依靠〉、〈成全〉，引來陣陣的大合唱，現場氣氛空前火熱。聊起兩人一路相互扶持，之前奶茶忍著腿的不適，認真地一站一站宣傳電影《後來的我們》，有一次眼尖的任賢齊發現了，便幫她約醫生，還「盯」著她去看醫生，深刻友誼，奶茶形容：「他真的是很好的哥哥，我和他所有小故事都能寫成一本書。」

▲▼劉若英曝任賢齊暖心事蹟　密謀「瀋陽澡堂搓澡」：請別跟我打招呼。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英曝任賢齊暖心事蹟。（圖／相信音樂提供）

演唱會帶給歌迷三小時美好的「飛行」體驗，讓歌迷像是沈浸在劉若英的音樂世界，更像是和歌迷相聚的一切，都存在劉若英腦海裡的記憶裡，融合而成的唯美的飛行日誌，乘著歌聲一同飛行，從舞台到觀眾席整個場館都有劉若英陪著你。

演唱會最後，劉若英獻唱〈後來〉，歌迷依依不捨，她也不捨地說：「總是要說再見，代表下次再見！」接下來她還將在9月6、7、8日天津連唱三場、9月15日青島、10月12、13日上海、10月26日合肥等地開唱。

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