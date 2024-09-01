前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）2020年與前警政署長王卓鈞的兒子王惟立結婚，一家人感情緊密。她8月底便在社群網站PO出和老公一起出席公公壽宴的照片，「希望爸爸一直開心、保持健康」，顯見和婆家的好感情。

▲丫頭出席公公壽宴。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



照片中，可以看到丫頭放下一頭長髮，身穿黑色短洋裝露出美腿，站在老公與公公之間，一起微笑面對鏡頭。一行人似乎是在一處宴會廳內，裝潢沉穩又不失華麗，遠處可以隱約看到一些圓桌和坐著的賓客。

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▲丫頭曝光公公切超巨蛋糕的照片。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



接著，丫頭拍下公公正準備用長刀切開一個巨大的蛋糕，蛋糕共有10層，每層都裝飾著豐富的奶油花邊和水果。多名賓客圍繞在四周拍照，氣氛十分熱鬧。

事實上，丫頭曾幽默透露，王惟立不但有一個出現在歷史課本上的爺爺（特務局長王魯翹）、有一個警察之光的爸爸（前警政署署長王卓鈞），「還有一個娛樂圈小闆娘的老婆」，話鋒一轉顯見她依然藏不住搞笑個性，直誇老公「上輩子一定做很多好事」。

▲丫頭公開老公的超狂家世。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



值得一提的是，王惟立曾上節目透露他原本是不婚族，認為結婚就像簽商業合約，彼此不信任才需要合約來約束，但後來看到丫頭雖身在五光十色的演藝圈，仍對生活非常自律、節省，是腳踏實地的好女孩，剛好他希望另一半是能陪自己「同甘共苦」、走過生命高低起伏的人，才決定打破不婚原則，將對方娶進門。

▲丫頭夫妻感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）