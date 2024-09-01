古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

記者陳芊秀／綜合報導

香港影帝古天樂早年出道是白淨斯文臉蛋，演出《神鵰俠侶》打開知名度，後來為了開拓戲路曬黑轉型，一路走紅至今。現年53歲的他至今仍單身，多年來只認愛過一位女星黃（金己）瑩（Natalie），而女方息影13年罕見露臉，吸引外界關注。

▲古天樂53歲至今仍單身，只公開認愛過一位女星。（圖／翻攝自IG）

古天樂1994年與Natalie合作情境喜劇《餐餐有宋家》，兩人因戲相戀，然而他被爆曾涉及搶劫案件，被判入懲教署勵敬懲教所服刑22個月，形象因此重創。當時女友並未因此離棄一直支持，然而這段戀情維持7年後告終，他曾吐露心聲：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，她在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」外傳分手後他仍有給前女友生活費，但是雙方並未承認此事。

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▲古天樂、Natalie合作情境喜劇交往，深陷負面風波時，女友仍不離棄支持。（圖／翻攝自網路）

Natalie於1994年參選香港小姐獲選最上鏡小姐，並因此踏入演藝圈，除了《餐餐有宋家》，還演出《河東師吼》、《 刑事偵緝檔案II》，《天龍八部》、《衝上雲霄》等劇。她與古天樂交往時，男方陷入前科風波，仍不離棄支持，並因此減少拍戲，交往7年後分手，恢復單身後她復出拍戲，與電視台於2011年後約滿離開，便沒有再接戲，轉投入美容事業，非常低調。現年49歲的她近日難得露臉，與昔日電視台好友聚餐，大合照中戴著杏色帽子、粉色西裝，與一群演員好友比愛心，仍被網友一眼認出，眾人更稱讚保養得宜。

▲Natalie2011年約滿電視台離開，投入美容事業。（圖／翻攝自微博）

▲Natalie（戴帽子者）與電視台昔日好友聚餐。（圖／翻攝自IG）