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看凱莉生孩子太痛「老公心疼到哭」！沒看寶寶一眼回醫師：我只在乎她

記者劉宛欣／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人、脫口秀演員凱莉平安生下女兒，辛苦的不只生孩子的她，就連老公也壓力山大，一直都很關心她的狀態。近日她復工，回到公司錄製《嬰兒限定》單元，竟罕見地在錄音時淚灑現場，透露老公在生產當下，看到她辛苦的模樣，心疼到哭出來，比起孩子狀況更在意老婆。

▲凱莉生產老公心疼哭了。（圖／翻攝自百靈果NEWS YT、凱莉ig）

▲凱莉淚灑錄音現場。（圖／翻攝自百靈果NEWS YT）

凱莉女兒頭比較大，雖然從陰道出來的瞬間沒有幾分鐘，但她依然表示痛到懷疑人生「完全不想再體驗，大家都說很容易就忘記，但我現在還沒忘」，她分享生出來當下，看到老公心疼她而哭，讓她也哭了出來，講述這段過程，她再度情緒湧上，直言「我現在想到都要哭」，並當場又落淚，就連一旁的員工也跟著哭了。

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▲凱莉生產老公心疼哭了。（圖／翻攝自百靈果NEWS YT、凱莉ig）

▲凱莉老公心疼她，生產完忍不住落淚。（圖／翻攝自百靈果NEWS YT）

Ken補充表示「妳老公哭是因為她很捨不得妳，因為他知道妳生的當下其實很累」，凱莉繼續表示嬰兒出生的當下，醫師、護理師依照程序會請爸爸過去，用肉眼確認嬰兒身體外觀狀態正常，但老公當下竟馬上回答「不用」，還說「我只在乎她」，讓凱莉相當感動，但接著也笑著表示「造成醫師、護理師一點困擾，因為必須要確認」，所以最後老公還是有過去看孩子。

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