獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

記者吳睿慈／台北報導

由主辦單位得藝室所策劃的韓流拼盤演唱會《ECO L!VE CONCERT》31日晚間6點在高雄巨蛋登場，邀來4組人氣韓星太妍、玟星、BTOB、NXD輪流上陣開唱。然而，2024年來台韓星太多組，許多粉絲吃不消，票房其實不如預期，《ECO L!VE CONCERT》活動開演後，Threads便瘋傳多張現場照，原應是最嗨的搖滾區空了一半，引起眾多網友熱議。

▲韓星來太多組，粉絲吃不消，《ECO L!VE CONCERT》高雄拼盤的搖滾區確實空了一半。（圖／讀者提供）



《ECO L!VE CONCERT》活動開演後，Threads（脆）便瘋傳多張現場照，站位搖滾區後半段幾乎是一片大空地，對此，《ETtoday》訪問到一名坐在2樓觀眾席的歌迷，他受訪時緩頰：「其實座位區很滿，目測幾乎都是滿的。」韓星仍有一定程度人氣，只是2024年來台韓星太多組，歌迷荷包都扁了，難以用「錢的力量」場場支持所愛偶像。

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▲▼粉絲向《ETtoday》緩頰「座位區其實很滿」。（圖／讀者提供）



針對現場觀眾人數，主辦向《ETtoday》表示近8千人入場朝聖。「搖滾區空一半」照片瘋傳，但幾組韓星誠意不減，由NXD打頭陣帶來歌曲〈JUMP〉，接著MAMAMOO玟星拿著手麥帥氣登場，更獻上新歌〈Is This Love?〉，還有BTOB的美聲療癒全場歌迷。

▲▼高雄拼盤太妍、玟星、BTOB、NXD輪番上陣。（圖／翻攝自太妍、BTOB、玟星、NXD IG）



最後，「精靈女王」太妍以天后之姿壓軸登場，穿著黑色洋裝短裙，頂著波浪長髮造型，一共帶來4首歌，其中包含歌曲〈INVU〉，完美飆唱高音，台下的SONE應援也很給力，跟著一起唱「INVU」氣氛熱烈，而她也在台上透露要來台灣辦演唱會，此話一出，又是一陣熱烈尖叫聲。活動逾2小時的時間，在太妍美妙的歌聲下完美結束。