柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

開香檳???? 慶祝柯黑們快樂的星期五晚上???? 由鄭家純發佈於 2024年8月30日 星期五

記者潘慧中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，由於拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭諭知逮捕。事實上，早在消息曝光2個小時前，鄭家純便已在日式酒吧開香檳慶祝，好身材令人難以挪開目光，吸引萬人按讚。

▲▼鄭家純30日包場一間日式酒吧。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



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畫面中，可以看到鄭家純放下一頭及腰長髮，身穿黑白拼接的短洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，低胸挖洞剪裁剛好辣露渾圓胸型，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，「慶祝柯黑們快樂的星期五晚上！」

▲鄭家純開香檳慶祝。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



事實上，早在30日中午，鄭家純便在臉書預告當晚將包場一間日式酒吧慶祝，並在留言區笑說：「全台灣找不到第二個政治人物，只是被檢調帶走的階段，就可以讓全台餐飲業突然營收拉高、訂桌數爆量。」

▲▼鄭家純發文。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



鄭家純還請小草不要擔心柯文哲，「十年來自豪的07:30上班，沒有調整作息的問題，平時吃什麼都五分鐘，也不在意食物美味度，若被羈押一定快速適應！」

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