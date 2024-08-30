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《勸世三姊妹》擔任特派員　「酷兒影展」開幕派對打破性別印象

記者蕭采薇／台北報導

近來從奧運性別爭議，到男星失言風波，「擁抱自己的不同，接納彼此的差異」成為熱議話題。台灣國際酷兒影展身為全台唯一LGBTQ+影展，本屆以「HAPPENING發生中」為主題，聚焦關注當今在性別認同與表達中的流動，凸顯性別認同的動態變化是日益增加，並非侷限特定的多元樣貌現象。

▲《勸世三姊妹》張擎佳、張芳瑜、宮能安，擔任今年酷兒影展特派員。（圖／酷兒影展提供）

▲《勸世三姊妹》張擎佳、張芳瑜、宮能安，擔任今年酷兒影展特派員。（圖／酷兒影展提供）

第十一屆酷兒影展邀請現象級音樂劇《勸世三姊妹》三位演員張擎佳、張芳瑜、宮能安，擔任影展特派員，三人都感到很榮幸。張擎佳表示，對於任何性別和族群，希望我們都能夠往沒有任何分別的世界前進！「我想說：沒有人可以定義你，除了你自己！」

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張芳瑜則鼓勵大家，愛有很多種面向，不到最後一刻，絕對不要輕易對愛失望哦！在劇中詮釋出酷兒族群面臨困境的宮能安感性地說，多數人的生活型態只能稱得上「通常」，而非「正常」。唯一不正常的是狹隘的眼界，只要還有一道異樣眼光，就值得我們繼續站出來。

酷兒影展恢復北中南三城放映，來自世界各國近50部酷兒電影。今年更首度將邀請制的開幕晚會，將於10月18日晚間於西門河岸留言以表演嘉年華形式呈現，打破性別表演的刻板印象，集結戲劇、舞蹈、音樂等表演形式，展現LGBTQ+社群創意。

華麗陣容包括主持人那那大師、金曲歌王HUSH、Waacking舞者大可、跨世代變裝皇后胡BB、松田丸子、炅姨、變裝皇后「瘋家」（Bagel、Hannah、Makeila、Tina）、喜劇演員酸酸、Drag King男辨雌雄、街舞團原民嬌娃（邱邱、田田、恩恩），以及張擎佳、張芳瑜、宮能安，加上呂承祐一起帶來《勸世三姊妹》劇中多首動聽歌曲。

酷兒影展「台北場-愉悅自在套票」，將於31日中午12時在ibon售票網限量開賣，張擎佳、張芳瑜、宮能安宣布將出席9月7日下午2點45分，在台北獅子林新光影城舉辦的套票見面會，前100名觀眾憑該套票即可合影留念，活動詳情請洽酷兒影展官網及社群媒體。

 

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酷兒影展, 勸世三姊妹, 張擎佳, 張芳瑜, 宮能安

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