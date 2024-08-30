《角頭》被酸都8+9在看「教壞小孩」　監製：都成年了，不能做主嗎？

記者蕭采薇／台北報導

電影《角頭－大橋頭》票房突破1.6億，有望成為《角頭》系列史上最賣座的電影。主演的「麥可哥」王陽明曾發下豪語，只要票房怕億就抽名錶送粉絲，他大方表示：「完全不會（心痛）！我們是很開心的！一定要謝票！」不過電影遭攻擊「只有8+9愛看」，《角頭》監製也有話要說。

▲《角頭－大橋頭》票房突破1.6億，成為今年最賣座台片。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭》監製張威縯（宏哥）表示，雖然票房好，但網路上也出現不少攻擊的聲音，「一直講8+9怎樣的，說我們教壞小孩。但我們電影是限制級，能看的都是18歲以上的，這已經過濾過觀眾了。都成年了，不能自己做主嗎？」

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▲《角頭－大橋頭》前往中南部謝票。（圖／曼尼娛樂提供）

他坦言，謝票到中南部時，感受到粉絲的熱情，也不像網路上所說的「都是8+9在看」。張威縯說：「就算是8+9，我也覺得我們的8+9粉絲群很可愛。」王陽明也笑說，很多觀眾和他說：「我現在有在學英文，想像麥可哥一樣用英文罵人。」

▲監製強調，《角頭》系列電影想傳達的是「歹路不通走」。（圖／曼尼娛樂提供）

王陽明也表示，當初破億的祭品文手錶，會在下週一直播時送出，目前已有超過1萬7千則留言。目前票房直逼兩億，再度被問到祭品文，王陽明笑說：「我覺得兩億可以在送一個，但我現在還沒想到，可能要跟大家討論一下。」高捷則稱破3億要送「3粒籃球」邀大家一起運動，被虧「誘因很低」。