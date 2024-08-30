ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

施名帥、朱芷瑩「求婚日」兜不攏！喜訊藏一年內幕曝　老婆嘆：白登記了

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列電影推出全作品《角頭－大橋頭》，30日在西門町舉辦破億謝票活動。日前與女星朱芷瑩愛情長跑成功的施名帥，也是宣布結婚喜訊後首度公開受訪。他透露去年登記結婚的背後，其實是因為朱芷瑩說：「夫妻合併報稅可以節稅，我們要不要先去登記一下？」笑說：「這故事有點糗。」

▲▼施名帥出席《角頭－大橋頭》破億送大腸謝票活動。（圖／記者李毓康攝）

▲施名帥出席《角頭－大橋頭》破億活動，也是結婚後首度公開受訪。（圖／記者李毓康攝）

《角頭－大橋頭》上映14天全台票房突破1.6億，超越《角頭—浪流連》總票房，成為《角頭》系列票房最高的作品。30日劇組在西門町舉辦破億謝票活動。現場談到變成老公的生活，施名帥笑說，自己生日有收到五千塊紅包，「原來這就是當老公的日常，只能領生活費過日子！」一旁的王識賢則說：「還有就已經不錯了啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

施名帥去年就已經登記，喜訊藏了一年，他透露：「去年4月，她就說夫妻合併報稅可以節稅，我們要不要先去登記一下，她還說我還沒求婚先不要緊張，不要有壓力，我就很感動，想說這不就是你和我求婚嗎。」

▲▼施名帥出席《角頭－大橋頭》破億送大腸謝票活動。（圖／記者李毓康攝）

▲施名帥透露去年已登記，但今年有再和朱芷瑩求婚一次。（圖／記者李毓康攝）

施名帥與朱芷瑩在去年5月20日就前去登記，卻發現婚姻還沒滿一年是不能報稅的，施名帥還爆料，朱芷瑩笑說：「怎麼辦！白登記了」而施名帥坦言，兩人這一年都在忙也沒有刻意隱藏：「有時候記者問我有沒有求婚，也會想說我不能講，因為是她和我求婚呀，也不好意思是我講呀！」

▲▼朱芷瑩、施名帥。（圖／翻攝自Facebook／施名帥）

▲朱芷瑩、施名帥愛情長跑後結婚。（圖／翻攝自Facebook／施名帥）

沒想到一年過去了，兩人卻發現，合併報稅得花更多錢。而「求生欲」很強的他，也在相隔一年三個月後，在今年8月買了戒指求婚。至於報稅回家後有沒有「抱睡」？施名帥說：「我們每天都抱睡啊！」一旁的高捷則說：「我很久沒有了，最近宣傳有點累。」《角頭-大橋頭》目前仍上映中。

▲▼張懷秋(左起)、王陽明、高捷、王識賢、施名帥出席《角頭－大橋頭》破億送大腸謝票活動。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）張懷秋、王陽明、高捷、王識賢、施名帥出席《角頭－大橋頭》破億謝票活動。（圖／記者李毓康攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

行李沒位子！薩摩耶犬叼衣往外扔　爆氣怒瞪主人：妳怎麼可以丟下偶

推薦閱讀

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！　「上車就被埋頭親」停車場親暱全被拍

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！　「上車就被埋頭親」停車場親暱全被拍

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸

「陸第一狗仔」爆陳曉突然提離婚！分居拉黑陳妍希1年：非常決絕

「陸第一狗仔」爆陳曉突然提離婚！分居拉黑陳妍希1年：非常決絕

范瑋琪「拿美國護照」現身機場！被拍和陳建州私下真實互動 近況照曝

范瑋琪「拿美國護照」現身機場！被拍和陳建州私下真實互動 近況照曝

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

獨家／天菜壯男「黑色吊嘎」現身夜市！　仔細看是池昌旭⋯路人嗨翻

獨家／天菜壯男「黑色吊嘎」現身夜市！　仔細看是池昌旭⋯路人嗨翻

蕭閎仁宣布轉戰淡水房仲！　公開形象照嗨喊：開始工作了

蕭閎仁宣布轉戰淡水房仲！　公開形象照嗨喊：開始工作了

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

曾被沈玉琳預言「40歲會走鐘」！　阿本隔10年拍片回應：哥不好意思囉

曾被沈玉琳預言「40歲會走鐘」！　阿本隔10年拍片回應：哥不好意思囉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！　「上車就被埋頭親」停車場親暱全被拍

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸

「陸第一狗仔」爆陳曉突然提離婚！分居拉黑陳妍希1年：非常決絕

范瑋琪「拿美國護照」現身機場！被拍和陳建州私下真實互動 近況照曝

台AV女優公開認了「開放式關係」情史！胎尼：可接受渣男 遇3種人超解

韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

獨家／天菜壯男「黑色吊嘎」現身夜市！　仔細看是池昌旭⋯路人嗨翻

蕭閎仁宣布轉戰淡水房仲！　公開形象照嗨喊：開始工作了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

角頭－大橋頭, 角頭, 朱芷瑩, 施名帥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《角頭》被酸都8+9在看「教壞小孩」　監製：都成年了，不能做主嗎？
  2. 陳天仁被爆劈腿再決裂閨蜜！　突PO雞湯文：心態是最好的風水
  3. 江蕙震撼宣布復出開唱　林俊逸揭她「差點不封麥」內幕
  4. 許光漢去當兵！王識賢搶國民老公稱號　《角頭》北館仁哥：我來篡位
  5. 《好搭檔》渣夫2度出面：也對女兒抱歉⋯　小三、正宮破天荒同框拍婚紗
  6. 吳奇隆無預警「被節目退賽」！　他PO影片直球問：不該跟我商量嗎
  7. 嘻小瓜公開不變性3原因！　霸氣喊：我不是不男不女
  8. 28歲甜美女星靠《黑神話：悟空》爆紅！　「亢金星君」原型就是她
  9. 朴寶劍演奧運選手受傷「新戲拍攝中斷」　公司承認：治療中
  10. Nana曾續約4次「今年不簽了」！掰了15年東家Pledis　新動向曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366