施名帥、朱芷瑩「求婚日」兜不攏！喜訊藏一年內幕曝　老婆嘆：白登記了

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列電影推出全作品《角頭－大橋頭》，30日在西門町舉辦破億謝票活動。日前與女星朱芷瑩愛情長跑成功的施名帥，也是宣布結婚喜訊後首度公開受訪。他透露去年登記結婚的背後，其實是因為朱芷瑩說：「夫妻合併報稅可以節稅，我們要不要先去登記一下？」笑說：「這故事有點糗。」

▲施名帥出席《角頭－大橋頭》破億活動，也是結婚後首度公開受訪。（圖／記者李毓康攝）

《角頭－大橋頭》上映14天全台票房突破1.6億，超越《角頭—浪流連》總票房，成為《角頭》系列票房最高的作品。30日劇組在西門町舉辦破億謝票活動。現場談到變成老公的生活，施名帥笑說，自己生日有收到五千塊紅包，「原來這就是當老公的日常，只能領生活費過日子！」一旁的王識賢則說：「還有就已經不錯了啦！」

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施名帥去年就已經登記，喜訊藏了一年，他透露：「去年4月，她就說夫妻合併報稅可以節稅，我們要不要先去登記一下，她還說我還沒求婚先不要緊張，不要有壓力，我就很感動，想說這不就是你和我求婚嗎。」

▲施名帥透露去年已登記，但今年有再和朱芷瑩求婚一次。（圖／記者李毓康攝）



施名帥與朱芷瑩在去年5月20日就前去登記，卻發現婚姻還沒滿一年是不能報稅的，施名帥還爆料，朱芷瑩笑說：「怎麼辦！白登記了」而施名帥坦言，兩人這一年都在忙也沒有刻意隱藏：「有時候記者問我有沒有求婚，也會想說我不能講，因為是她和我求婚呀，也不好意思是我講呀！」

▲朱芷瑩、施名帥愛情長跑後結婚。（圖／翻攝自Facebook／施名帥）

沒想到一年過去了，兩人卻發現，合併報稅得花更多錢。而「求生欲」很強的他，也在相隔一年三個月後，在今年8月買了戒指求婚。至於報稅回家後有沒有「抱睡」？施名帥說：「我們每天都抱睡啊！」一旁的高捷則說：「我很久沒有了，最近宣傳有點累。」《角頭-大橋頭》目前仍上映中。

▲（左起）張懷秋、王陽明、高捷、王識賢、施名帥出席《角頭－大橋頭》破億謝票活動。（圖／記者李毓康攝）