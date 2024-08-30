樂天正妹Mika蜜卡登遭爆「複賽都進不去」！　直球反擊：不要再造謠

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Mika蜜卡登平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，不過最近卻疑似遭到網友爆料參加過複賽徵選，但是都進不去。為此，Mika蜜卡登透過Threads發文，針對網絡上的不實傳言進行澄清，同時也罕見動怒：「不要再造謠！」

▲Mika蜜卡登是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Mika強調，自己並未參加過任何複賽徵選，並呼籲大家不要隨意散播不實訊息，她在文中附上一張網友的聊天截圖畫面提到：「網路上的人，好像真的都覺得話可以亂講，我認真覺得不能這樣。」同時也進一步表示，對於這些謠言，大家若有疑問，歡迎直接向她本人求證。

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▲Mika蜜卡登發文透露有網友亂造謠。（圖／翻攝自Threads／lyud_fly）

透過Mika分享的截圖可見到，有名網友在聊天室中分別寫下「好啦我知道你不喜歡Mika」、「你都知道，她以前徵選複賽都進不去了」等吐槽訊息。為此，Mika感謝所有關心她的粉絲，並表示理解大家可能有不同的看法或不喜歡她，但同時她也呼籲：「可以不喜歡我，但不要造謠，謝謝。」貼文曝光後，湧入不少網友湧入留言表達關心，同時也紛紛要她別理會造謠的人。