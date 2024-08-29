篠崎泫搬家憂裝修9細節！　「1個月沒進度」許願求解：我太苦惱了

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平時用心經營YouTube頻道，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，日前才在直播中透露要搬家的她，最近透過Threads發文透露，在裝潢新家過程中要考量9項細項的複雜心情，同時也直言：「房子的事實在讓我太苦惱了。」

▲篠崎泫用心經營社群。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫表示，從裝潢、選擇石材、廚具到衛浴設施，每個細節都需要謹慎考慮，包括傢俱、家電以及是否應用智能家居技術等，每步都充滿挑戰。此外，她還必須考慮到如何滿足寵物的需求，以及材質、功能、品牌和尺寸等多方面因素，以確保一切都在預算和時間的範圍內完成，這些都讓她倍感壓力。

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▲篠崎泫發文透露搬家的煩惱。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

篠崎泫坦言，在預算和時間的雙重限制下，要完成所有裝潢工作並非易事，儘管她已為裝修煩惱超過一個月，但實際進展卻不如預期，「一個家需要的東西真的好多好多好多，煩惱了一個多月都沒什麼實質上的進度。」對於新家的裝修，她顯得有些無助，並以幽默的口吻表示，Threads上的網友似乎都神通廣大，同時也自嘲：「不打開，許願是不是沒什麼用？」