ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《柳舟記》4看點「王爺追妻不要面子」　虐妻一時爽…逆轉變追妻火葬場

記者陳芊秀／綜合報導

大陸暑期檔是各家串流平台兵家必爭之地，每年都會推出年度劇集搶占收視大餅，古裝劇《柳舟記》描述腹黑王爺與聰明女寨主的愛情，定檔在8月中旬播出，該劇打從開拍就深受期待，播出後觀眾評價也逐步起飛，《ETtoday星光雲》整理以下3大看點，劇中的追妻金句，即使對於現代人追愛也很受用！

▲▼《柳舟記》4大看點。（圖／翻攝自WeTV臉書、微博）

▲《柳舟記》暑期檔播出。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

翻拍自晉江人氣小說《嬌藏》

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《柳舟記》4大看點。（圖／翻攝自WeTV臉書、微博）

▲《柳舟記》改編自人氣小說《嬌藏》。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

《柳舟記》改編自晉江文學城作家狂上加狂的小說《嬌藏》。小說被知名製作公司「嘉行傳媒」買下版權，多年來選角經過變化，最後敲定由張晚意、王楚然搭檔演出。小說描述淮陽王「崔行舟」意外救下重傷失憶仰山壓寨夫人「柳眠棠」，趁人家失憶假裝是丈夫「崔九」，企圖引誘仰山寨主「陸文」現身。但他萬萬沒想到，柳眠棠才是仰山真正的主人。原著的最大特色是強強對決，腹黑王爺與失憶夫人在鬥智中生愛，宛如古裝版《史密斯夫婦》，虐心之後迎來的是慘烈又爆笑的「追妻火葬場」，全是言情小說書粉最愛的王道劇情。

真人版「虐妻一時爽，追妻火葬場」

▲▼《柳舟記》4大看點。（圖／翻攝自WeTV臉書、微博）

▲《柳舟記》前半段王爺虐妻，中段開始追妻火葬場。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

劇版《柳舟記》走的是輕喜劇路線。前半段上演一場夫妻騙局，淮陽王崔行舟起初冷漠，只把妻子當作「棋子」，不太在意對方死活，但逐漸淪陷於妻子的溫柔，等到發現自己深深愛著時，柳眠棠的記憶卻復甦了。當兩人卸下夫妻的假面具，回到王爺與寨主的對立，即使再也沒有將來，他卻再也不能沒有她。故事下半場立場大逆轉，前面瞞騙導致女主角名節受損，後面王爺變成「醋王」，放下所有驕傲與尊嚴，連一夫多妻制的都可以不要！男主角使出各種賴皮招數追妻，祭出各種美食寵妻、調虎離山計、苦肉計，求妻回頭宛如真人版「虐妻一時爽，追妻火葬場」，追劇觀眾都在期待王爺摔斷腿。

主副線CP各有看頭，女角皆無戀愛腦

▲▼《柳舟記》4大看點。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

▲《柳舟記》王爺與失憶寨主鬥智鬥愛。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

除了男女主角鬥智鬥愛的情節虐喜交加。常華森飾演接位帝王「子瑜」原本愛柳眠棠，與袁雨萱飾演的皇后「雪霽」，帝后婚後生愛，攜手面對政敵。張弛飾演鎮南侯「趙泉」，起初幫著淮陽王騙失憶的柳眠棠，後來苦苦追求瓷商賀珍，兩對副CP的愛情線也很有看頭。而無論是王楚然飾演的柳眠棠、袁雨萱的皇后「雪霽」、劉令姿飾演的「賀珍」，眼光看的是世事大局，不是盲目愛情，因此被觀眾形容「沒有戀愛腦的女角們」。

▲▼《柳舟記》4大看點。（圖／翻攝自WeTV臉書、微博）

▲《柳舟記》侯爺與瓷商千金互動笑點多。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

▲▼《柳舟記》4大看點。（圖／翻攝自WeTV臉書、微博）

▲《柳舟記》帝后婚後生愛。（圖／翻攝自WeTV）

追妻還在路上！拉出劇集熱度

▲▼《柳舟記》4大看點。（圖／翻攝自WeTV臉書、微博）

《柳舟記》播出初期，被陸網形容劇情進度慢，隨著失憶真相揭曉，霸道王爺放下面子追妻，加重故事的喜劇色彩，目前劇集還在猛烈追妻的路上，還沒演到寵妻生活，已經讓劇集後半段熱度逐漸上揚。對比原著小說，男主角人設並未特別喜感，劇版由張晚意詮釋淮陽王，腹黑又幽默的性格，讓角色更立體，王楚然扮演古裝美人更襯托清新氣質，男女主角強強人設討喜，也再圈一票粉絲。

【對現代人也很有用的追妻金句】

我就是想弄清楚，我該怎麼樣妳才可以原諒我嘛

▲▼《柳舟記》追妻金句。（圖／ETtoday製圖）

我身分是假，騙妳也是我的錯，但是我對妳的情分從來沒有摻過假

▲▼《柳舟記》追妻金句。（圖／ETtoday製圖）

妳若是真心待他，願與他交付終身，我祝福妳，但妳若是有半分的猶豫，那妳就跟我走

▲▼《柳舟記》追妻金句。（圖／ETtoday製圖）

口是心非也是欺騙，柳眠棠，妳也無時無刻地不在欺騙著我，是吧

▲▼《柳舟記》追妻金句。（圖／ETtoday製圖）

妳走了這麼多時日，我一直都寢食難安，入夢若是沒有妳，夙夜無趣，入夢要是有了妳，徹夜難眠

▲▼《柳舟記》追妻金句。（圖／ETtoday製圖）

妳不是要風流一輩子嗎？我陪妳風流一輩子

▲▼《柳舟記》追妻金句。（圖／ETtoday製圖）

我只是一個想要與妳一起牽手，一起共度一生的尋常男子罷了

▲▼《柳舟記》追妻金句。（圖／ETtoday製圖）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

推薦閱讀

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」…破億品牌遭傳收攤

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」…破億品牌遭傳收攤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相

林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相

陳晨威嬤離世哭了⋯樂天MC「跳舞給她看」慘遭炎上！沐妍首回應：我不完美

陳晨威嬤離世哭了⋯樂天MC「跳舞給她看」慘遭炎上！沐妍首回應：我不完美

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席8月見面會　感言被翻引眾怒

涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席8月見面會　感言被翻引眾怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」…破億品牌遭傳收攤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相

陳晨威嬤離世哭了⋯樂天MC「跳舞給她看」慘遭炎上！沐妍首回應：我不完美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柳舟記, 張晚意, 王楚然, 嬌藏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 胡瓜驚傳被女星甩耳光　張菲還跟對方說謝謝
  2. 翁馨儀旅居日本「遭疑張菲幫出錢」！　本尊親解答：我公公對我很好
  3. 劉亞仁涉硬上性侵30歲男子　現身警局調查「90分鐘呈述」進度曝光
  4. 問老公「為什麼每天都可以那麼快樂」 瑀熙聽完答案大哭！
  5. 《柳舟記》4看點「王爺追妻不要面子」　虐妻一時爽…逆轉變追妻火葬場
  6. 浩子吃到真鮑魚讚精緻　籃籃「涵」到整個海洋現高潮臉
  7. 救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！主播妻FB跟著停擺「悄傳2照」網鼻酸
  8. 王少偉沒合體5566遭指難搞！　親解釋「真正原因」：我好相處到爆
  9. 八點檔女星買愛馬仕「被酸拜金」：Junior知道嗎！林萱瑜直球對決
  10. 直擊／池昌旭現身台北101！百人圍觀　女粉見證「桃花電眼」：帥炸

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366