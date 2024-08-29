《柳舟記》4看點「王爺追妻不要面子」　虐妻一時爽…逆轉變追妻火葬場

記者陳芊秀／綜合報導

大陸暑期檔是各家串流平台兵家必爭之地，每年都會推出年度劇集搶占收視大餅，古裝劇《柳舟記》描述腹黑王爺與聰明女寨主的愛情，定檔在8月中旬播出，該劇打從開拍就深受期待，播出後觀眾評價也逐步起飛，《ETtoday星光雲》整理以下3大看點，劇中的追妻金句，即使對於現代人追愛也很受用！

▲《柳舟記》暑期檔播出。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

翻拍自晉江人氣小說《嬌藏》

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▲《柳舟記》改編自人氣小說《嬌藏》。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

《柳舟記》改編自晉江文學城作家狂上加狂的小說《嬌藏》。小說被知名製作公司「嘉行傳媒」買下版權，多年來選角經過變化，最後敲定由張晚意、王楚然搭檔演出。小說描述淮陽王「崔行舟」意外救下重傷失憶仰山壓寨夫人「柳眠棠」，趁人家失憶假裝是丈夫「崔九」，企圖引誘仰山寨主「陸文」現身。但他萬萬沒想到，柳眠棠才是仰山真正的主人。原著的最大特色是強強對決，腹黑王爺與失憶夫人在鬥智中生愛，宛如古裝版《史密斯夫婦》，虐心之後迎來的是慘烈又爆笑的「追妻火葬場」，全是言情小說書粉最愛的王道劇情。

真人版「虐妻一時爽，追妻火葬場」

▲《柳舟記》前半段王爺虐妻，中段開始追妻火葬場。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

劇版《柳舟記》走的是輕喜劇路線。前半段上演一場夫妻騙局，淮陽王崔行舟起初冷漠，只把妻子當作「棋子」，不太在意對方死活，但逐漸淪陷於妻子的溫柔，等到發現自己深深愛著時，柳眠棠的記憶卻復甦了。當兩人卸下夫妻的假面具，回到王爺與寨主的對立，即使再也沒有將來，他卻再也不能沒有她。故事下半場立場大逆轉，前面瞞騙導致女主角名節受損，後面王爺變成「醋王」，放下所有驕傲與尊嚴，連一夫多妻制的都可以不要！男主角使出各種賴皮招數追妻，祭出各種美食寵妻、調虎離山計、苦肉計，求妻回頭宛如真人版「虐妻一時爽，追妻火葬場」，追劇觀眾都在期待王爺摔斷腿。

主副線CP各有看頭，女角皆無戀愛腦

▲《柳舟記》王爺與失憶寨主鬥智鬥愛。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

除了男女主角鬥智鬥愛的情節虐喜交加。常華森飾演接位帝王「子瑜」原本愛柳眠棠，與袁雨萱飾演的皇后「雪霽」，帝后婚後生愛，攜手面對政敵。張弛飾演鎮南侯「趙泉」，起初幫著淮陽王騙失憶的柳眠棠，後來苦苦追求瓷商賀珍，兩對副CP的愛情線也很有看頭。而無論是王楚然飾演的柳眠棠、袁雨萱的皇后「雪霽」、劉令姿飾演的「賀珍」，眼光看的是世事大局，不是盲目愛情，因此被觀眾形容「沒有戀愛腦的女角們」。

▲《柳舟記》侯爺與瓷商千金互動笑點多。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

▲《柳舟記》帝后婚後生愛。（圖／翻攝自WeTV）

追妻還在路上！拉出劇集熱度

《柳舟記》播出初期，被陸網形容劇情進度慢，隨著失憶真相揭曉，霸道王爺放下面子追妻，加重故事的喜劇色彩，目前劇集還在猛烈追妻的路上，還沒演到寵妻生活，已經讓劇集後半段熱度逐漸上揚。對比原著小說，男主角人設並未特別喜感，劇版由張晚意詮釋淮陽王，腹黑又幽默的性格，讓角色更立體，王楚然扮演古裝美人更襯托清新氣質，男女主角強強人設討喜，也再圈一票粉絲。

【對現代人也很有用的追妻金句】

我就是想弄清楚，我該怎麼樣妳才可以原諒我嘛

我身分是假，騙妳也是我的錯，但是我對妳的情分從來沒有摻過假

妳若是真心待他，願與他交付終身，我祝福妳，但妳若是有半分的猶豫，那妳就跟我走

口是心非也是欺騙，柳眠棠，妳也無時無刻地不在欺騙著我，是吧

妳走了這麼多時日，我一直都寢食難安，入夢若是沒有妳，夙夜無趣，入夢要是有了妳，徹夜難眠

妳不是要風流一輩子嗎？我陪妳風流一輩子

我只是一個想要與妳一起牽手，一起共度一生的尋常男子罷了