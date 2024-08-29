呱吉賣房創業險鬧家庭革命！　還原夫妻對話「老婆氣炸反應曝光」

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐15》來賓邀請到知名YouTuber，也是前台北市議員邱威傑，網路名「呱吉」，他表示收到邀約第一反應是感到震驚，沒想到北部這邊也有這麼嚴重的地震受災戶。得知受訪家庭在災後，有透過網路募資的方式籌備重建資金，收到一些網友的攻擊選擇用淡定的方式面對，對此呱吉相當佩服，坦言自己沒辦法這麼冷靜，他表示：「像我這個人啊，我必須坦白講，我對於不實的批評其實是會很憤怒的。」

▲呱吉（中）擔任《誰來晚餐15》來賓拜訪地震受災戶亞倫一家。（圖／公視提供）



呱吉曾是遊戲公司總監，在中年時大膽離職、賣房選擇創業，因此特別能同理受訪家庭面對工廠受損的壓力。他透露當初有創業的想法時，在某天睡覺前跟老婆討論，沒想到對方聽完後的反應，卻是直接翻身不再跟他說話，差點引發家庭革命。



呱吉還現場重現當時夫妻的對話：「我就說，哎我跟你講一個我的想法吼，我覺得我們把我們家的房子賣掉，然後不要買新的好不好？她說那你幹嘛賣掉，我說因為要創業啊，她直接就翻過去，我就知道說她生氣了。」就被受訪家庭吐槽討論的時間點選得太爛了，不應該在睡前跟對方說的，幸好最後老婆還是選擇支持他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呱吉賣房創業差點掀革命。（圖／公視提供）



私底下的呱吉是個不折不扣的貓奴，得知受訪家庭也有養貓，很快就聊起了寵物經。目前家中養了6隻貓的呱吉，發現公貓偏愛跟他老婆在一起，母貓則是特別喜歡黏著自己，就好像當他是自己的丈夫似的，還會跟呱吉老婆吃醋。呱吉笑說：「就連我跟老婆之間出現一些親密動作的話，牠們也一定要參一腳；每天晚上都會情勒我要討摸，但每一個貓情勒的方式不太一樣。」

▲呱吉坦言自己是貓奴。（圖／公視提供）



與受訪家庭聊起貓經，也意外發現自己還與貓咪撞名「豆豆」，沒想到這個外號竟然有個令人害羞的緣由：「小時候綽號也叫豆豆，因為我媽都叫我小豆子，那時候念小學制服不是都短褲嗎，有時候可能因為坐姿比較不雅觀，我媽就會跟我講說『哎，你的豆子跑出來了哦』，所以後來她都叫我豆子。」聽聞這一童年趣事也讓眾人哄堂大笑。