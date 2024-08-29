ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

呱吉賣房創業險鬧家庭革命！　還原夫妻對話「老婆氣炸反應曝光」

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐15》來賓邀請到知名YouTuber，也是前台北市議員邱威傑，網路名「呱吉」，他表示收到邀約第一反應是感到震驚，沒想到北部這邊也有這麼嚴重的地震受災戶。得知受訪家庭在災後，有透過網路募資的方式籌備重建資金，收到一些網友的攻擊選擇用淡定的方式面對，對此呱吉相當佩服，坦言自己沒辦法這麼冷靜，他表示：「像我這個人啊，我必須坦白講，我對於不實的批評其實是會很憤怒的。」

▲▼呱吉(中)擔任《誰來晚餐15》來賓拜訪地震受災戶亞倫一家。（圖／公視提供）

▲呱吉（中）擔任《誰來晚餐15》來賓拜訪地震受災戶亞倫一家。（圖／公視提供）

呱吉曾是遊戲公司總監，在中年時大膽離職、賣房選擇創業，因此特別能同理受訪家庭面對工廠受損的壓力。他透露當初有創業的想法時，在某天睡覺前跟老婆討論，沒想到對方聽完後的反應，卻是直接翻身不再跟他說話，差點引發家庭革命。

呱吉還現場重現當時夫妻的對話：「我就說，哎我跟你講一個我的想法吼，我覺得我們把我們家的房子賣掉，然後不要買新的好不好？她說那你幹嘛賣掉，我說因為要創業啊，她直接就翻過去，我就知道說她生氣了。」就被受訪家庭吐槽討論的時間點選得太爛了，不應該在睡前跟對方說的，幸好最後老婆還是選擇支持他。

▲▼呱吉(中)擔任《誰來晚餐15》來賓拜訪地震受災戶亞倫一家。（圖／公視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呱吉賣房創業差點掀革命。（圖／公視提供）

私底下的呱吉是個不折不扣的貓奴，得知受訪家庭也有養貓，很快就聊起了寵物經。目前家中養了6隻貓的呱吉，發現公貓偏愛跟他老婆在一起，母貓則是特別喜歡黏著自己，就好像當他是自己的丈夫似的，還會跟呱吉老婆吃醋。呱吉笑說：「就連我跟老婆之間出現一些親密動作的話，牠們也一定要參一腳；每天晚上都會情勒我要討摸，但每一個貓情勒的方式不太一樣。」

▲▼呱吉(中)擔任《誰來晚餐15》來賓拜訪地震受災戶亞倫一家。（圖／公視提供）

▲呱吉坦言自己是貓奴。（圖／公視提供）

與受訪家庭聊起貓經，也意外發現自己還與貓咪撞名「豆豆」，沒想到這個外號竟然有個令人害羞的緣由：「小時候綽號也叫豆豆，因為我媽都叫我小豆子，那時候念小學制服不是都短褲嗎，有時候可能因為坐姿比較不雅觀，我媽就會跟我講說『哎，你的豆子跑出來了哦』，所以後來她都叫我豆子。」聽聞這一童年趣事也讓眾人哄堂大笑。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」…破億品牌遭傳收攤

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」…破億品牌遭傳收攤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相

林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相

涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席8月見面會　感言被翻引眾怒

涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席8月見面會　感言被翻引眾怒

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」…破億品牌遭傳收攤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

呱吉, 創業

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 超暖！林宥嘉罕見唱粵語　「他」特別飛來台灣教發音
  2. 呱吉賣房創業險鬧家庭革命！　還原夫妻對話「老婆氣炸反應曝光」
  3. 快訊／鄭佩佩獲金馬獎「終身成就獎」　並列91歲攝影師林文錦享榮耀
  4. 小禎錄影前「撞到臉」整個箱子打下來！傷勢近照曝：凸起來很難遮
  5. 阿本宣布拍BL短劇！　「一次實現人生3個願望」網嗨翻：太想看了
  6. 八三夭宣布澎湖開唱　同場還有宇宙人、理想混蛋
  7. 《星光》歌手為閃機車「失控打滑」！　住院7天傷口深到清創植皮
  8. 「泰一性犯罪還參加NCT見面會」網罵爆　SM現身喊冤：8月中才知道
  9. 台劇《影后》確定11月上線！謝盈萱曝楊謹華「私下真實面」超反差
  10. 郭書瑤遊學菲律賓「上課穿超辣」！解放細肩帶 近況照曝：失了魂

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366