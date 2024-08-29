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資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

記者陳芊秀／綜合報導

「資工彌」余函彌是就讀國立台灣大學在網路上走紅的「台大五姬」之一，近年淡出娛樂圈，經營服飾品牌。她的品牌遭傳不做了，為此深夜鄭重發聲「絕對沒有要收起來」。

▲▼資工彌回應品牌謠言。（圖／翻攝自IG／資工彌）

▲「台大五姬」資工彌開設服裝品牌，深夜回應品牌謠言風波。（圖／翻攝自IG／資工彌）

資工彌表示，近期有傳聞稱品牌將停業，甚至有離職員工在網上散佈不實消息，引發粉絲擔憂。她強調：「YUYU絕對沒有要收起來，而是正在為接下來全新升級的企劃做準備，一定會帶給大家驚喜！」

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她回顧創立YUYU的初衷，強調這是她對夢想的堅持，「但在過程中經歷了太多太多的壓迫與委屈」。她說自己不是一個喜歡把事情公諸於世的人，坦言籌備品牌新規劃花的時間比預期來得久，為了向一路以來喜愛這個品牌的朋友們負責，必須「說出許多深藏在我內心一輩子都無法抹滅的傷痛」，感謝一路支持，並承諾將在適當時機分享更多細節。

▲資工彌發文。（圖／翻攝自Threads／資工彌）

▲資工彌發文。（圖／翻攝自Threads／資工彌）


【資工彌Threads全文】

關於YUYU的真相
大家好，我是Bonnie余函彌，近期有許多傳聞說YUYU是不是不做了？甚至過去離職的員工在網路上散佈不實消息，引發許多喜愛及關注YUYU的粉絲很擔心的私訊我是不是真的，我在此先向所有支持YUYU的朋友們說，YUYU絕對沒有要收起來，而是正在為接下來全新升級的企劃在做準備，一定會帶給大家驚喜！
當創立YUYU余余飛股份有限公司時，對我而言是實現我一直以來對夢想的堅持，但在過程中經歷了太多太多的壓迫與委屈。我不是一個喜歡把事情公諸於世的人，這次籌備品牌新規劃的確比預期還來的久，所以我必須對一路以來喜愛YUYU這個品牌的朋友們負責，說出許多深藏在我內心一輩子都無法抹滅的傷痛，請給我一些時間整理完我想說也必須說的話，也由衷感謝所有陪伴我一起見證YUYU成長的人，無論我經歷了多少不堪和阻礙，我都會勇敢守護並持續經營YUYU這個品牌!
2024.8.28 余函彌

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