海關狗狗在面前坐下！八點檔女星茵芙「被帶進小房間搜身」吐陰影

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星茵芙自7月中出發「獨旅（獨自旅行）」45天，將挑戰一個人旅遊西班牙、葡萄牙、土耳其和希臘，限動連日來都在分享每日旅行點滴，吸引大批愛旅遊的網友留言打氣。她出發時分享過海關經歷，曾被要求進入小房間。

▲茵芙挑戰歐洲獨自旅行45天。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

茵芙過海關有太多陰影，認為大多數歐美國家對女人獨自旅行，總有過多想像，自己也常被刁難。她舉例某次不知原因，機場人員堅持她行李中的牙刷不只是牙刷，為此糾結幾十分鐘，或是曾被海關狗狗認定攜帶大量現金是有錢女人「在我面前坐下」，進小房間搜身後結果只搜出100元美金，「我永遠記得女海關笑說怎麼這麼窮」，班機因此還延誤起飛。她更透露在加州碰上手機被收走，關了快2小時，直到YouTube放自己演出的片段，才放她出去。

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自認與各國海關不對盤的茵芙，這次歐洲獨旅，先飛大陸北京轉機西班牙馬德里，行前做足準備，印出了45天的機票、住宿和旅遊計畫，以備不時之需。然而，出乎意料的是，這次海關竟然一句話都沒問就放行，她形容整個過程「順利到不可思議」。

茵芙這次旅行大多住青年旅館，第一天住馬德里時竟出狀況，一查才得知，她7月17日出發，當時訂了17日的住宿，殊不知抵達旅館其實是18日，因此多繳一天住宿費用。她的獨旅令圈內好友佩服，網友也讚「好強哦」、「茵芙妳好勇敢單獨耶，漂亮的一趟旅程，祝福妳旅途愉快喔」、「謝謝妳的分享，注意安全喔」。

▲茵芙獨旅暢遊西班牙、葡萄牙、土耳其和希臘等地。（圖／翻攝自臉書／茵芙）