記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（28日）播出「搞不懂問題到底是出在哪？為何你總是單身中」，海產因螢幕形象讓另一半覺得他很愛說謊：「很多事情她都不相信我，譬如有個電視台剛好在汽車旅館旁邊，她看到定位就一直叫我開視訊，我跟她解釋是我的摩托車停在汽車旅館前的機車格，但她還是一直懷疑我。」

▲海產總被女友質疑。（圖／中天綜合台提供）



吳宗憲覺得可能是他對另一半的態度和上節目時一樣輕浮，黃喬歆則認為可能是交往期間，海產的變化轉變太大：「剛開始，我覺得他雖然沒有很帥，但至少誠懇，可是後來他好像飄了，頭髮、衣服越來越花俏，也開始會買名牌，有一次我嚇傻，那次錄影有很多啦啦隊女生，他竟然在那邊現場點唱，一副自己史上最帥的樣子。」

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▲黃喬歆認為海產感變很大。（圖／中天綜合台提供）

許凱皓則愛把分手掛嘴邊：「女友不管跟誰出去一定都要報備，她覺得我管太緊就一直吵架，而且我們吵架很容易講分手，但每次過了幾天又會和好，直到有一次我又說分手，想說反正幾天就會好，結果她說這次是真的。」

▲許凱皓喜歡把分手掛在嘴邊。（圖／中天綜合台提供）



有過這次經歷，讓他改變對另一半的態度：「下一任我完全放任她，要跟誰出去、不回訊息，我都沒關係，但她後來會好幾天沒回訊息，最後直接人間蒸發，我才知道她有跟我朋友抱怨，覺得我不在意她。」黃喬歆也曾遇過類似的狀況：「雖然給自由是好的，但不管男生、女生，久了都會覺得你是不是不關心我，因為我也是這樣對男友，結果有天他忽然跟我講『妳好無聊』，外面一些妹子跟他說個『你好帥』，他就被釣走了。」



