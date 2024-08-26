吳鳳談墾丁觀光「沒好好包裝也沒用」！　點出3關鍵難吸引觀光客

記者王靖淳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳來台發展多年，平時除了會在社群記錄生活之外，也會分享個人對時事的看法，今（26）日他就發文寫下對墾丁觀光現狀的看法，同時也點出影響此現況的關鍵在於特色不明顯、沒有一個具體的形象、不像國外著名景點發展得那麼完整，「墾丁的確是非常漂亮，有豐富大自然跟生態，但是沒有好好包裝的話，這些也沒有用。」

▲吳鳳來台發展多年。（圖／翻攝自Instagram／rifatkarlova）

吳鳳提到，近期墾丁觀光業的CP值再次成為熱議話題，特別是有網紅分享在墾丁大街燒烤店購買6片100元的櫛瓜，讓許多人開始質疑墾丁觀光業的發展方向是否出了問題。吳鳳以自己觀光系畢業生和多年導遊的經驗，分析墾丁目前觀光吸引力不足的原因。

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吳鳳表示，墾丁並非一開始就以觀光為目的來設計，因此在發展後並不像其他國外著名景點那樣具有完整性。對於外國遊客來說，墾丁大街缺乏明確特色，反而讓人感覺像是個普通的夜市，難以吸引遊客花費更多。此外，墾丁的建築和街道特色也不突出，導致遊客不會有驚艷的感覺，即便民宿內部裝潢精緻，但一出門，環境仍顯單調，難以留下深刻印象。

▲吳鳳發文分享對時事的看法。（圖／翻攝自Instagram／rifatkarlova）

吳鳳進一步指出，雖然墾丁擁有豐富的自然生態，但缺乏有效的包裝與宣傳，無法吸引更多海外遊客。相比之下，亞洲其他國家如泰國，不僅沙灘美麗、特色鮮明，且在價格和規劃上更具吸引力，因此吸引了更多的國際遊客。吳鳳建議，台灣需要更完整的觀光規劃與形象定位，才能在激烈的亞洲旅遊市場中脫穎而出，並為台灣的經濟成長帶來更多助力。