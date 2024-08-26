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《角頭－大橋頭》10天1.32億「超越前作」　王陽明10萬名錶備好了

記者黃庠棻／台北報導

電影《角頭－大橋頭》集結《角頭》系列最大的卡司陣容，上映10天全台票房突破1.32億，蟬聯雙週全台票房冠軍寶座，「Michael哥」王陽明上映前承諾票房破億答謝粉絲的禮物也準備好了，價值超過十萬的精品手錶已完成取貨，他說「我會完成承諾，下禮拜我就會選出一位Lucky Winner，祝你們好運！」

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》票房超越前作。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》劇組馬不停蹄宣傳，週五台北及週末南下台中、台南及高雄跑了24場映前及映後座談、3場粉絲見面會、1場掃街活動，，所到之處的人潮都擠到癱瘓，面對粉絲許願搭肩、勾手、牽手有求必應超級親民，好口碑也吸引全台灣老中青全家三代來觀賞，更有83歲阿嬤跟家人一起買票觀賞，勾著王陽明的手合照開心狂讚「很棒、很棒！」

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▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》票房超越前作。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》7天半票房破億，10天票房突破《角頭2：王者再起》總票房，成績不斷超越前作，劇組感謝所有粉絲一路以來的支持，王陽明在上映前承諾「票房破億送手錶」，如今也實現承諾準備好價值超過十萬的精品手錶，將在網路上舉辦活動抽出一位幸運的《角頭》粉絲。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲王陽明的破億票房公約已經準備好。（圖／曼尼娛樂提供）

剛宣布與金鐘視后朱芷瑩登記結婚的施名帥，一登場則是收到全場粉絲道賀「恭喜猛猛！」更有他的死忠粉絲一刷、再刷，刷到最後花光零用錢，打趣在手舉牌寫上「施名帥，可以贊助我回台中的車票嗎？」沒想到高捷看到自掏腰包塞上紅包答謝粉絲，讓該名粉絲在社群平台再度告白「這樣怎麼能不暈？」

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》南下宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

此外，《角頭》劇組週日也在高雄宣傳結束後，與準備到現場的《夏日的檸檬草》劇組在電梯口巧遇，兩劇組相見歡都驚喜不已，彼此加油打氣，開心留下珍貴合影，《夏日》三位主角婁峻碩、曹佑寧及李沐用《角頭》金句「叫我BOSS」熱情應援，而《角頭》劇組也喊話粉絲支持《夏日的檸檬草》，王陽明開心與婁峻碩擁抱打氣，並上傳合照到限時動態喊話一起加油「Let’s Go Brah！」婁峻碩則是打趣將兩部片名合起來笑稱「夏日的大橋頭」，同時恭喜《角頭—大橋頭》票房破億，期盼粉絲可以一起買票支持國片。

▲《角頭－大橋頭》。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》劇組巧遇《夏日的檸檬草》劇組。（圖／曼尼娛樂提供）

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