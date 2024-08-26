篠崎泫親揭不吃牛背後原因！　聽1故事陷陰影哭了：莫名難受

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平日除了經營個人YouTube頻道之外，也時常透過社群與粉絲分享生活，最近她就在IG限動發文透露，自己之所以不吃牛肉的原因，在於小時候聽老師講了一個關於牛的故事，當下聽完難受得哭了，因此從此不再吃牛肉。

▲篠崎泫平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫表示，很多人對她的選擇感到困惑，甚至猜測是否與許願、宗教信仰或對牛肉味道的抗拒有關，甚至有人認為這與她屬牛或家庭背景有關。然而，她澄清這些都不是主要原因。篠崎泫回憶起小時候的經歷，提到當時老師在課堂上分享了一個關於牛的故事，讓她對牛產生了深刻的共鳴，「老師說牛會跪下來求人類不要殺牠，還會流眼淚。」

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▲篠崎泫在IG限動透露自己不吃牛肉的原因。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫坦言，雖然當時她並未親眼見過這樣的場景，但純粹聽到這個描述就讓她感到無比難過。由於這份感受，她當下便決定再也不吃牛肉，並一直堅持到現在。此外，篠崎泫還透露，這段故事原本是打算寫進她的書中的，但最終因為篇幅限制而被刪除，她對此感到遺憾，並藉由社群分享這段經歷，希望能讓更多人理解她背後的選擇和心情。