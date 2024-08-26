台劇重現職場歧視！蔡黃汝曝「真實想法」楊小黎反駁：這是在逃避

記者黃庠棻／台北報導

華視與公視台語台聯手推出的2024年「台語律政劇」《無罪推定》，昨（25日）播出第四集，蟬聯同時段戲劇25-49歲平均收視第一，表現亮眼，特別在35-54歲女性觀眾群體中獲得熱烈迴響，平均收視率達到0.8，瞬間最高收視更飆升至1.06。

▲《無罪推定》收視率持續飆升。（圖／華視、公視台語台提供）

《無罪推定》職場歧視議題持續延燒，劇中飾演陳至謙的鍾承翰認為「歧視，你不理會就沒有歧視」戲外的他則認為「不必過於在意他人的負面評價。」保持專注於自己的工作和目標更加重要；黃鐙輝也有自己的看法「言者無意、聽者有心」他認為很多負面感受其實很可能來自於自身的想像，而不一定是他人的真正意圖，認識自己的價值可以幫助防範不必要的情緒困擾自己。

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▲《無罪推定》重現職場歧視議題。（圖／華視、公視台語台提供）

對此，蔡黃汝也說「要清楚自己的價值。」不理會負面評價確實能避免陷入情緒，但最重要的是要保持自信，才能更好地面對外界的挑戰，讓生活更具意義；然而，楊小黎卻質疑道「這只是在逃避現實。」她認為，歧視本身是一種強烈的情感體驗，不在意並無法改變，這樣的態度反而會忽略歧視帶來的真實影響。

▲《無罪推定》重現職場歧視議題。（圖／華視、公視台語台提供）

談到劇中「理想與麵包」的選擇，演員們也表達了自身的想法，莊凱勛認為「無竹令人俗，無肉令人瘦。」理想重要，但首先得養活自己，才能實現理想，他指出，最可怕的是一輩子追逐麵包卻忘記理想，或過於執著理想而忽略現實中的麵包。

▲《無罪推定》蔡黃汝演技受到好評。（圖／華視、公視台語台提供）

鍾承翰也主張「三餐溫飽很重要」希望能在理想與麵包之間找到平衡，但不會為了理想而忽視現實。蔡黃汝則笑稱「年輕時可以一心追求理想，但現在需要現實考量。」她也談到，過去有父母支持可以追夢，但如今需獨立面對現實，盡量在理想與麵包間取得平衡，以免生活變得單調，同時不讓家人擔心。