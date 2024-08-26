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道枝駿佑來了！浪花台灣開唱「親民票價出爐」　主辦：住台灣優先買

記者吳睿慈／台北報導

日本星達拓娛樂旗下7人男團「浪花男子」由大橋和也、藤原丈一郎、西畑大吾、大西流星、高橋恭平、道枝駿佑、長尾謙杜組成，在全亞洲擁有超高人氣。他們打鐵趁熱日前驚喜宣布將於年底起舉辦首次亞洲巡迴「Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 ‘+Alpha’」，其中台北場將於11月30日、12月1日舉辦，引發歌迷熱烈討論，主辦26日公開購票資訊，票價相當親民，還讓住在台灣的粉絲享有優先購買權，此舉堪稱破天荒。

▲浪花男子連續兩天在台灣開唱，親民票價出爐。（圖／超級圓頂SUPER DOME、大鴻藝術BIG ART提供）

▲浪花男子連續兩天在台灣開唱，親民票價出爐。（圖／超級圓頂SUPER DOME、大鴻藝術BIG ART提供）

浪花男子「Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 ‘+Alpha'」亞巡台北場將11月30日、12月1日於台北小巨蛋連兩天閃耀登場，票價分為新台幣4880元、2880元、800元3種，並將採用實名抽選，分為四階段銷售。首先為台灣在住抽選，9月2日起至9月4日開放持有台灣身份證與台灣居留證者登記，此階段將於9月9日中午後陸續通知抽選結果。

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接著，9月12日起至9月14日為全球抽選，開放持有台灣身份證與台灣居留證但前次未中選的歌迷，以及海外歌迷登記，並於9月16日中午後通知結果。兩次一般抽選後，將會進入第三階段的敗部復活抽選，9月19日起至9月21日每日15點起，將針對前兩次為中選歌迷陸續成立待繳費訂單及以EMAIL、簡訊通知，預計於當日18點前全數通知完畢。若復活抽選時間截止後仍有零星票券，則進入第四階段，統一於10月5日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。

對於即將來到台北演出，7位大男孩都顯得相當期待。曾來過台灣旅行的大西流星回憶起吃不完的美食，還留下台灣的大家都很喜歡日本流行音樂的印象。其中，藤原丈一郎為了工作在2024年3度訪台，他自封為「台北擔當」，自稱是來台多次的前輩，力薦成員必吃台灣料理，還說要帶大家逛夜市、喝珍奶。高橋恭平表示自己雖然從未出國，但他都會定期更新護照，如今終於派上用場，第一次出國就是亞洲巡迴真的很開心。

▲《青春18x2 通往有你的旅程》導演藤井道人、許光漢、清原果耶、道枝駿佑日本合體宣傳。（圖／翻滾吧男孩提供）

▲浪花男子的成員道枝駿佑在亞洲非常紅，他曾與許光漢合作電影。（圖／翻滾吧男孩提供）

道枝駿佑雖然沒有來過台灣，但因拍攝台、日合作電影曾在影片上看過台灣的風景，「真的覺得很美，這次我終於可以去到台灣，非常期待」。其他3位成員大橋和也、西畑大吾與長尾謙杜也開心直呼有機會想品嚐道地的小籠包，但7人最心心念念的，還是在台灣一直支持他們的Nani-Fam。「在日本的演唱會也常常可以看到來自台灣的歌迷呢，這次換我們去見大家了」、「我們會繼續努力，一定會將最精彩的演出帶給台灣的大家，也請大家一定要來現場看我們喔！」雀躍的心情表露無遺。售票狀況與演出詳情請鎖定主辦單位超級圓頂SUPER DOME與大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。

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