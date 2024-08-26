「前元祖少奶」不倫已婚醫遭判賠30萬　正宮發聲：一句道歉都沒有

記者黃庠棻／台北報導

「前元祖少奶」安晨妤離婚3年，當時遭到前夫背叛，怎料年初卻被爆出與一位已婚醫師搞不倫，還要求男方儘速離婚，當時她強調自己絕無介入他人婚姻，也從未與男方單獨約會過，仍遭到正宮提告，日前判決出爐台北地院判傅男和安晨妤侵害配偶權。對此，正宮張書維也發出聲明回應。

▲安晨妤介入已婚醫婚姻，遭判侵害配偶權。（圖／安晨妤提供）

安晨妤年初被爆出和已婚傅姓醫師發展不倫戀，遭正宮告上法院求償。正宮指出，老公和安晨妤玩交友軟體認識，在去年4月認識之初，女方便知道男方有妻兒，仍趁她帶子女赴美時，頻繁約會、看電影和通話，兩人間有許多煽情對話，明顯為情侶關係，後續安晨妤甚至給男方60天的時間離婚。

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▲安晨妤介入已婚醫婚姻，遭判侵害配偶權。（圖／翻攝自臉書）

法官指出，傅姓醫生於去年8月23、25日時，不顧正宮與他同處一房，開擴音和安晨妤表示可以現在馬上離婚、他是安晨妤的老公、任何安晨妤想要的都可以為她實現、深愛安晨妤、會追隨安晨妤等語，兩人顯然超過一般男女界限，已侵害配偶權，審酌傅一新和正宮婚姻關係和諧程度，與未進行離婚協商者的情形有所不同等情，判傅一新和安晨要連帶賠償30萬元。可上訴。

▲安晨妤介入已婚醫婚姻，遭判侵害配偶權。（圖／翻攝自臉書）

對此，正宮張書維也在今（26）日發出聲明，委屈地表明安晨妤也曾深陷遭丈夫背叛的通苦「如今被害人成為加害人」，還企圖以過往訴訟經驗逃脫法律的制裁，她說道「儘管事證歷歷，審理期間仍不斷以荒誕謊言掩蓋事實」，而她更透露直到目前為止都沒有收到安晨妤的任何一句抱歉，讓她喊話「莫再傷害本人與本人家人，己所不欲、勿施於人。」

▲正宮張書維發聲明。（圖／張書維提供）