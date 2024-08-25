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快訊／Suga酒駕2度道歉！　承認「拖累防彈」：我犯下了大錯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體防彈少年團成員Suga於6日在飲酒的狀態下，騎著電動摩托車返家，怎料自摔被警察發現，血液中酒精濃度高達0.227%，日前前往警局接受調查，他25日2度PO文道歉，「帶著羞愧的心情向大家道歉，因為我的錯誤行為，而讓喜愛我的粉絲感到受傷與失望，在這點上我致上深深的歉意。」坦言拖累了防彈。

▲▼韓媒警局堵Suga撲空了！枯等數小時　警方證實：行程調整中。（圖／翻攝自Suga IG）

▲Suga於25日2度道歉。（圖／翻攝自Suga IG）

Suga於25日再度於粉絲付費的社群平台道歉，他以「大家好，我是Suga」開頭問候，並表示「帶著羞愧的心情向大家道歉，因為我的錯誤行為，而讓喜愛我的粉絲感到受傷與失望，在這點上我致上深深的歉意。我所收到的愛，應該要以同等的行為報答大家，卻忘了該負起的責任犯下大錯。」

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針對8月6日當天酒駕過程，Suga解釋「當晚我在飲酒過後，騎著電動摩托車行駛在道路上犯下錯誤，還有我7日時太著急於上傳第一次的道歉文，導致很多人感到混亂，很抱歉，我應該更慎重思考，卻沒能這樣做」，文內他沒有逃避責任，坦言「全部都是我的錯」。

▲▼SUGA。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

▲SUGA因酒駕再度道歉。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

對於團體，Suga也感到很抱歉，「因為這件事，讓成員與粉絲之間所創下的美好回憶造成污點，拖累了防彈少年團這個名字」。對於成員，他表示「不論在何時都信任我的成員，因為我而度過了一段艱辛的時間，對不起」，對於粉絲，他道歉：「我也很清楚，我讓支持著我和為我應援的粉絲失望了。」

文內，Suga寫著「任何的話語也無法治癒粉絲所受的傷害與失望感，我很後悔，每天都在反省」，他強調未來不論是什麼處置與批判還有指責，都會欣然接受。

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Suga道歉聲明：

大家好，我是Suga

帶著羞愧的心情向大家道歉，
因為我的錯誤行為，而讓喜愛我的粉絲受傷與失望，在這點上我致上深深的歉意。
我所收到的愛，應該要以同等的行為報答大家，卻忘了該負起的責任犯下大錯

8月6日當晚，我在飲酒過後，騎著電動摩托車行駛在道路上犯下錯誤，
還有我7日時太著急於上傳第一次的道歉文，導致很多人感到混亂，很抱歉
我應該更慎重思考，卻沒能這樣做

全部都是我的錯
我的輕率讓喜歡我的粉絲而感到很辛苦
以後不會再犯下錯誤的行為，努力並懺悔著生活下去

因為這件事，讓成員與粉絲之間所創下的美好回憶造成很大的污點，拖累了防彈少年團這個名字

不論在何時都信任我的成員，因為我而度過了一段艱辛的時間，對不起
我也很清楚，我讓支持著我和為我應援的粉絲失望了

對於粉絲，給了不足的我很多的愛，我的心中只有抱歉，
任何的話語也無法治癒粉絲所受的傷害與失望感，我很後悔，每天都在反省
以沈重的心情反省著，再次向因為我而受傷的粉絲與各位致上最深的歉意

未來不論是什麼處置與批判還有指責，我都會欣然接受
最後，因為我的問題讓很多人失望，再次真心鞠躬致歉

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Suga, BTS, 防彈少年團

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