宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

記者潘慧中／綜合報導

宋芸樺、夏于喬常被網友說容貌相似，兩位當事人也不時聽聞此事。近日格外引起討論的是，宋芸樺在社群網站PO出與夏于喬的合照，並直言「不要再說我們很像了」，而對方的反應也曝光了。

▲夏于喬回應宋芸樺所說的「不要再說我們很像了」。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



照片中，可以看到宋芸樺頂著烏黑長直髮，身穿水藍色襯衫；夏于喬則是頂著一頭橘髮，穿著白色上衣。兩人並肩合照，宋芸樺搞笑做鬼臉，夏于喬則是故作嚴肅的樣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼夏于喬（上圖）、宋芸樺（下圖）常被說長很像。（圖／ETtoday資料照）



而就在24日、夏于喬迎接40歲生日這天，宋芸樺透過Instagram限時動態告白，「不要再說我們很像了！我就是夏于喬！我愛宋芸樺！祝我的愛人生日快樂！」

▲夏于喬（左圖）和宋芸樺（右圖）最近的髮型成為辨識關鍵。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia、bravolav）



本尊夏于喬看了則是先附上3個笑哭的表情符號，再回應3個冒愛心的圖案回應宋芸樺，「我最愛的妹。」事實上，就連宋芸樺、夏于喬都曾不諱言，爸媽看報紙照片都有認錯過她們兩人，顯見相像程度。