李易峰嫖娼案害慘她！美女網紅灣灣花2年提告換清白…造謠下場曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星李易峰2022年被抓包嫖娼，遭警方通報涉案被行政拘留，個人微博及工作室帳號也跟著被封。而他當年被傳嫖娼對象包括美女網紅灣灣，令女方向造謠網友提告，經過2年獲得勝訴，近日PO出澄清影片，感嘆：「比起謊言，更可怕的是不明真相散播謠言的人。」

▲李易峰嫖娼案她跟著受罪！網紅灣灣為證清白花2年告網友。（圖／翻攝自微博）

灣灣當時提告已經有7個網路帳號被起訴，7月時出席法庭審理，如今有4個已經獲得勝訴，其中一個帳號已公開道歉及調解賠償，還有一個是帳號遭盜用發表說明書。她透過影片鄭重表示，與李男沒有存在戀愛關係，沒有任何交易關係，從未做過任何違法活動，自己一直以來都依靠正當工作賺取收入，從未以身體換取金錢或資源。

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▲網紅灣灣強調自己跟李易峰沒有戀愛關係，人生坦蕩。（圖／翻攝自微博）

而灣灣指控部分網路帳號造謠，加上不明原因的網友傳謠，導致她成為被嫖娼的對象，加上自己不是藝人，公關經驗不足，當時與律師討論，選在中秋假期後各部門恢復上班再處理，竟因此錯過為自己辯護的最佳時間。她以為拙劣的謊言很快會不攻而破，但當時帳號遭假冒，造謠她與20多位藝人有染，傳言因此越演越烈，「時至今日，還有網友評論關於我的黃謠」。

灣灣強調自己人生坦蕩，不會做違法的事，同時指出被起訴的造謠網友，已經付出了8000到3萬人民幣不等的經濟賠償，以及公開道歉。她花了2年維權，體悟到「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」的艱辛，拍攝影片後，如果日後還有造謠傳言，她表示不介意再多起訴一個，並以自己的經歷提醒眾人。

▲網紅灣灣為了闢謠花了2年提告。（圖／翻攝自微博）