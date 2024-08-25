ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李易峰嫖娼案害慘她！美女網紅灣灣花2年提告換清白…造謠下場曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星李易峰2022年被抓包嫖娼，遭警方通報涉案被行政拘留，個人微博及工作室帳號也跟著被封。而他當年被傳嫖娼對象包括美女網紅灣灣，令女方向造謠網友提告，經過2年獲得勝訴，近日PO出澄清影片，感嘆：「比起謊言，更可怕的是不明真相散播謠言的人。」

▲▼李易峰嫖娼案害到她，網紅灣灣告網友花2年。（圖／翻攝自微博）

▲李易峰嫖娼案她跟著受罪！網紅灣灣為證清白花2年告網友。（圖／翻攝自微博）

灣灣當時提告已經有7個網路帳號被起訴，7月時出席法庭審理，如今有4個已經獲得勝訴，其中一個帳號已公開道歉及調解賠償，還有一個是帳號遭盜用發表說明書。她透過影片鄭重表示，與李男沒有存在戀愛關係，沒有任何交易關係，從未做過任何違法活動，自己一直以來都依靠正當工作賺取收入，從未以身體換取金錢或資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李易峰嫖娼案害到她，網紅灣灣告網友花2年。（圖／翻攝自微博）

▲網紅灣灣強調自己跟李易峰沒有戀愛關係，人生坦蕩。（圖／翻攝自微博）

而灣灣指控部分網路帳號造謠，加上不明原因的網友傳謠，導致她成為被嫖娼的對象，加上自己不是藝人，公關經驗不足，當時與律師討論，選在中秋假期後各部門恢復上班再處理，竟因此錯過為自己辯護的最佳時間。她以為拙劣的謊言很快會不攻而破，但當時帳號遭假冒，造謠她與20多位藝人有染，傳言因此越演越烈，「時至今日，還有網友評論關於我的黃謠」。

灣灣強調自己人生坦蕩，不會做違法的事，同時指出被起訴的造謠網友，已經付出了8000到3萬人民幣不等的經濟賠償，以及公開道歉。她花了2年維權，體悟到「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」的艱辛，拍攝影片後，如果日後還有造謠傳言，她表示不介意再多起訴一個，並以自己的經歷提醒眾人。

▲▼李易峰嫖娼案害到她，網紅灣灣告網友花2年。（圖／翻攝自微博）

▲網紅灣灣為了闢謠花了2年提告。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

推薦閱讀

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　謝罪1分鐘：對觀眾抱歉

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　謝罪1分鐘：對觀眾抱歉

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看

劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物「崩潰痛哭」！　警認：不是第一次出事

薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物「崩潰痛哭」！　警認：不是第一次出事

珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金

珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣：我是阿崔的瑟七！崔維斯臉紅首回應

孫芸芸24歲超正女兒脫了！罕見「解放比基尼」一轉身…激辣身材全被拍

孫芸芸24歲超正女兒脫了！罕見「解放比基尼」一轉身…激辣身材全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

只有那間房飄異味！「孩一直生病」 朱芯儀檢查冷氣嚇瘋：從小到大沒遇過

獨家／寫真女星遭車輾過　駕駛倒車再輾　驚人慘狀曝光

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　謝罪1分鐘：對觀眾抱歉

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

劉德華台北演唱會今天開搶！「11:28這類人優先買」　購票規定一次看

小S「有人到現在都覺得我老公每天打我」 歉疚19年全說了：我是大卒仔

薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物「崩潰痛哭」！　警認：不是第一次出事

珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李易峰, 灣灣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋哥曝氣派新房「露台大到能踢球」　發文求規劃：老公叫我安靜點
  2. 爆料松下奈緒身世遭批偽善　日版《天空之城》5女星同台飆戲
  3. 張穎穎曬傷照「輕生過多少次」　控遭汪小菲水軍攻擊：他明明知道
  4. 蘿拉騙8位數！蔡阿嘎去年抓包裝不知情「還原始末」　發不自殺聲明原因曝光
  5. 快訊／高爾宣首登犀利趴出事了！　跳下欄杆「右手當場脫臼」
  6. 導演白羊出席桃影首映　揭電影《降溫告急》拍攝「挑戰淨零」
  7. 墾丁旅遊問題不只物價！　苦苓揭3關鍵狠酸：鬼才想再去
  8. 閔庚勳害羞「老婆像Oh My Girl最美成員」　《認哥》認證：有像
  9. 「我不怕死，只怕失智、中風」　八點檔男星拍戲想到80歲已逝父！
  10. 《地面師》拍攝預算曝！　配角認了片酬高…點頭演出1條件受限

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366