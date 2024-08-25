從觀眾變表演者　傻子與白痴登音樂節開唱超感性

記者蔡琛儀／台北報導

2024 Park Park Carnival 叭叭嘉年華昨（24日）在台北圓山花博公園盛大展開，人氣樂團「傻子與白痴」壓軸登場，主唱維澤笑說下午就到現場感受氛圍，「這裡很酷，台北很少音樂節了，這裡很多舞台都是只有帳蓬，演出者與觀眾距離很近，就是音樂分享，而不是來『看演唱會』，我還去逛了市集，一切都很Chill。」

▲傻子與白痴。（圖／街聲StreetVoice提供）

維澤提起大學時代就住在圓山花博附近，也參加過很多活動，這次輪到他們在現場從樂迷變歌手，感覺真的很不一樣。鼓手維均表示：「這是我們第一次在花博演出，大學的時候我們住過附近一陣子，常在這裡開趴，今天可以跟大家一起開趴，我覺得超棒！」

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OBSESS雖然五缺一，仍然炸裂全場，還叮嚀樂迷要記得補充水份不要中暑。台下樂迷們直接開圈舞動；Gummy B表示很少唱下午的場，電腦熱到當機延遲上台，卻遇到最好的前奏，是飛機降落聲為〈敦化南路〉開場。





▲春麵樂隊。（圖／街聲StreetVoice提供）

以單簧管家族作為樂團主調的春麵樂團，迎著徐徐晚風演唱〈金金〉等歌曲，主唱賴予喬自覺已近40，年紀『有點大』，她表示：「還沒來（叭叭嘉年華）之前有點害怕，但開始演出後就覺得台下的熱情讓我直接回春了，大家有機會一定都要來Park Park 一次，感受一下現場如戀愛般的氛圍，直接連皮秒都不用打了。」