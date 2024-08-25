開鍘蘿拉原因「蔡阿嘎跟二子說了」！桃貴：拿走我們零用錢 下秒反應反轉

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前公布解雇員工蘿拉的真相，是因為對方利用AB合約詐財高達8位數。事後，他和老婆二伯向蔡桃貴、蔡波能解釋前員工離開工作室的原因，未料先是被小兒子一句話療癒到，還被大兒子的反應逗笑了。

▲蔡阿嘎跟蔡桃貴、蔡波能解釋蘿拉離開工作室的原因。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



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聽完蔡阿嘎、二伯解釋蘿拉離開的原因後，蔡桃貴默默地確認狀況，「她把妳和爸爸的錢拿走了？她拿我們的錢？拿走我們的錢？拿走我們的零用錢？」蔡波能同樣童言童語地說，「打開來發現裡面沒有錢？她把一整個存錢筒拿走囉？」

▲蔡桃貴、蔡波能反覆確認狀況。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



聽到蔡阿嘎回答「對」後，蔡波能反過來安慰：「我們可以再賺就好了啊！」這不只讓蔡阿嘎突然被療癒到，還讓二伯露出笑容。有趣的是，蔡桃貴純真地接話「不然可以再跟阿公拿」，蔡波能也接著笑說「再跟阿嬤拿」。

▲▼蔡阿嘎和二伯被蔡波能的話療癒到。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



蔡阿嘎和二伯當場被逗得哈哈大笑，事後還原當下的心情轉變，「突然被療癒到……然後猝不及防再一個反轉、給你一個Punch！我要笑死哈哈哈哈哈。」

▲▼蔡桃貴、蔡波能童言童語。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

