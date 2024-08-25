記者田暐瑋／綜合報導

疫情後不少民眾選擇「報復性出國」，有不少人認為是國旅太貴導致，讓台灣觀光業呈現雪崩狀態，不過藝人史丹利到台中國旅，卻看到飯店大廳擠滿人，直呼：「是誰說沒有人在國旅啦！」

▲史丹利到台中國旅。（圖／翻攝自史丹利臉書）



史丹利近日到台中旅遊，在臉書上分享在飯店等候Check in的照片，只見飯店大廳擠滿了排隊的旅客，驚人景象讓他驚呼：「下午三點多，到台中飯店排隊check in的人龍。到底是誰說沒有人在國旅啦！」引發網友熱議，藝人好友黃小柔也留言笑說：「呵呵 我家整個夏天都在啊！」李易也補充：「這家很多年輕人。」

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其餘網友也回應，「我也是以為沒有人要國旅，想說明天來支持一下國旅，結果剛剛打開各大訂房網站，四星級以上的根本通通客滿」、「會國旅的人是沒有時間打口水戰的」、「代表台灣人很有錢，有辦法國旅」、「台中真的很誇張」。

▲史丹利到台中國旅。（圖／翻攝自史丹利臉書）



觀光署調查疫情後國人的國旅習慣，去年國旅總次數達2億674萬旅次，相較疫情前2019年1.6億旅次相比，成長了22％，旅遊目的以觀光、休憩、度假為主。此外，調查顯示，旅遊休憩活動以「自然賞景」占比最高，高達63％；其次是「其他休閒活動」與「美食活動」，與2022年相比，增幅最高的是「美食活動」，上升達2％。

不過國旅並非全面黯淡，觀光署統計，2023年國旅重點在北部，「淡水、八里」則是扣除疫情期間，已蟬聯3年最受歡迎觀光目的地，到訪比率都超過3.5％；其中知名景點包括八里左岸公園、淡水金色水岸、淡水紅毛城及淡水漁人碼頭，2023年全年這4處旅遊景點吸引近1000萬人次到訪。

