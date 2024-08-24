陳芳語太美了！　比基尼上衣上身「整截辣腰全露出」

記者蔡琛儀／台北報導

第19屆捷運盃街舞大賽今（24日）迎來總決賽，繼兩週前來自各地的街舞好手在初賽展露精湛舞技後，排舞成年、青年組及霹靂舞對決一共有20組參賽者進入決賽；此外，不僅時隔19年找回Energy再任宣傳大使暨特別嘉賓，更特邀蔡詩芸、GX（鼓鼓與蕭秉治）、國蛋、陳芳語、U:NUS及米非等多組實力派歌手登台演唱。

▲陳芳語今晚火辣現身。（圖／寬寬提供）

陳芳語今穿上短版仿比基尼式上衣，露出一大截火辣蠻腰，與舞者一同帶來性感的〈Say What〉更特別演唱多首新歌；陳芳語說，有時候覺得一個人在舞台上其實很孤單，能夠在台下跟大家一起互動讓她充滿能量，更打趣表示感覺走路比跳舞還累，但她也認為能夠站在舞台上跳舞是很幸福的事；而米非以〈認同感〉作為開場後，透露自己曾是第2及第3屆捷運盃街舞大賽的參賽者，唱到抒情歌〈我做得到〉時，還特別走下舞台到觀眾席和歌迷們互動握手。

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饒舌歌手國蛋一連帶來〈My sh*t〉、〈嘻哈囝〉、〈外面有點冷〉等多首熱門歌曲；U:NUS則以〈100％〉做開場，引起現場尖叫聲連連，在唱到〈霸王別姬〉和〈修理偶〉時，台下粉絲更在現場大合唱。

▲Energy出席捷運盃街舞大賽總決賽。（圖／寬寬提供）

壓軸登場的Energy一現身，更是讓現場人潮塞爆，唱完〈Come on〉後成員也感嘆時間過得很快，很榮幸繼第一屆之後還能再次回來，同時更表示希望街舞可以繼續傳承下去，「因為我們自己也是跳街舞成長的，跳街舞的小孩不會變壞！」牛奶更感性的說，自己曾思考過間隔了十幾年，現在四十幾歲的自己還能跳嗎，「但剛才在演唱〈Come on〉的時候就深刻的感受到，『跳上大舞台』這件事是真的可以做到老的！」最後並以神曲〈星期五晚上〉為活動劃下完美句點。