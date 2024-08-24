五月天石頭「停工近一個月」回來了！　 他爆受傷後團員「都沒問候」

記者蔡琛儀／台北報導

第13屆超犀利趴今（24日）在台北小巨蛋舉行，首日壓軸登場的正是天團五月天，也是吉他手石頭先前因腰椎滑脫，接受休養治療與靜養後首度露面，他看來氣色相當不錯，阿信高喊：「我們歡迎石頭在犀利趴再度歸隊啦！」熱烈迎接團員。一開場五月天就以〈香水〉炒熱現場氣氛，緊接著又獻唱〈羅密歐與茱麗葉〉後，馬上展開一連串「垃圾話」橋段，還大開黃腔，讓全場都笑翻。

▲五月天今晚終於迎接石頭歸隊。（圖／相信音樂提供）

而阿信也提到，石頭月初缺席巡演，是五月天25年來第一次大型演唱會有成員缺席，「石頭，大家都很擔心你知道嗎？」石頭笑說：「謝謝，但你們都沒有來問候我！」團員馬上你一言我一語搶著辯解：「因為你在休息啊！」冠佑補充：「我們不方便問，當我知道你受傷在腰部，我就不知道怎麼問。」瑪莎也說：「我們要是問怎麼受傷的，很尷尬。」石頭幽默回：「因為我平常『做』很多，音樂做很多，演出做很多。」

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阿信坦言，當時石頭先傳訊息給團長怪獸，「他說好幾天都不能動，我們真的嚇一跳，怕傳訊息給你要找手機。」表示石頭訊息內容寫的很恐怖，怪獸也說：「大家想像你好像癱瘓。」石頭則靦腆笑回：「真的讓大家擔心了，剛發生時很辛苦，還好有朋友幫助，才能出現在大家面前。」並說：「謝謝大家鼓勵，抱歉讓大家擔心，五月天任何一個人都希望在台上呈現最好的自己給大家，開開心心的，都希望這些消息傳到你們耳裡，最後希望大家健健康康平平安安！」

阿信說，原本前幾天有跟石頭說，屆時演出會準備椅子給他坐，要他沒事就坐著，沒想到唱到〈夜訪吸血鬼〉時石頭還是站起身，冠佑說：「他不能坐太久，也不能站太久。」阿信打趣說：「我也是啊！我最適合躺著了。」立刻被拱躺在延伸舞台唱歌，但他說好友、GLAY主唱TERU還在，不能在友人面前丟臉，還虧說明明五月天和GLAY年紀差不多，「為何我們比他還虛弱的感覺。」