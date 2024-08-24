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快訊／肯爺主辦「神隱多日」終於發聲！　再發聲明：保證全額退票

記者蕭采薇／台北報導

「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）原訂在25日於桃園體育場舉辦《Vultures Listening Experience》試聽會，卻突然在活動前四天取消，主辦單位僅表示「發生不可預期的因素」，時隔多日網友要求說法未果下，主辦單位24日再次發聲明表示「保證退票」。

▲肯伊威斯特（Kanye West）即將來台。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲「肯爺」肯伊威斯特來台行程臨時取消。（圖／聚善美文創娛樂提供）

《ETtoday星光雲》稍早獨家報導，接獲爆料指出，主辦單位一開始在申請場地時曾考慮過高雄世運，但主辦單位拿不出「藝人授權書」而被拒絕。同時也傳出肯爺巡演團隊透露是台灣主辦「沒有付尾款」，而主辦單位在最新聲明中表示：「外傳有協力廠商遭積欠款項，主辦也特此澄清已支付相關款項，絕無積欠情事發生。」

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主辦單位聲明全文

針對肯爺「禿鷹聆聽會台灣場」取消，主辦單位再度向已購票的廣大歌迷與相關政府、協力單位致歉，並向各位保證將確保購票觀眾權益，透過KKTIX全額退票、相關退票問題請洽https://kktix.com。

所有銷售票款都在KKTIX票務公司，主辦方至今未結回任何款項，敬請歌迷放心°

另外，主辦說明，由於與經纪公司簽訂的合約場地，原本是高雄，後改到桃園舉行，但合約舉辦地一直在高雄，直至演出前都未能更正，導致藝人與歌迷的安全投保，將來如有理賠會產生糾紛，為考量所有參與人員及歌迷的安全與保障，萬不得已作出決定。

外傳有協力廠商遭積欠款項，主辦也特此澄清已支付相關款項，絕無積欠情事發生。

▲肯伊威斯特（Kanye West）和老婆比安卡（Bianca Censori）。（圖／達志影像）

▲肯伊威斯特原本將帶著老婆比安卡一起來台。（圖／達志影像）

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肯爺, 肯伊威斯特, Kanye West, Ye

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